Египет U23 — Россия: только победа может вернуть интерес к сборной

7 сентября состоится товарищеский матч между олимпийской сборной Египта и Россией. Начало – в 19:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами россиян: поставить на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 2.43. В случае если победят хозяева, сыграет коэффициент 3.05. На ничью можно сделать ставку за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Египет — Россия 7 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Египет — Россия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч Египет — Россия (07.09.2023)

Сборная России собралась на очередные товарищеские матчи. Первый соперник — сборная Египта, но не основная, а олимпийская, в её составе будут игроки не старше 23 лет. Так что Мохамеда Салаха мы на поле не увидим. Но и без него египтяне вполне могут создать проблемы. В первую очередь потому, что здорово играют в обороне, а взламывать низкий блок у наших футболистов получается далеко не всегда. Всего два пропущенных в девяти матчах Кубка африканских наций. Правда, в атаке дела у египтян выглядят не так хорошо.

Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор 49 человек, но это не должно удивлять, ведь, помимо главной команды, сыграет ещё и молодёжная сборная. 12 сентября состоится игра с Катаром. Логично предположить, что там будет основной состав, а пока в деле молодёжь.

На сыгранность рассчитывать глупо, состав сборной всё время меняется. Так что вариантов у Валерия Карпина немного. С одной стороны, стоит сделать ставку на клубные, хорошо отлаженные связки, с другой — дать свободу индивидуально сильным исполнителям. Только их усилиями можно победить, ведь команда совершенно сырая.

Будем честны: ждать феерии от сборной России сейчас сложно. Как ни крути, а товарищеские матчи — это не официальные игры. Рассчитывать можно только на мотивацию молодых игроков. Но и победа очень нужна, чтобы сбросить хотя бы часть давления на национальную команду.

Соперник классно выглядит в обороне, а у сборной России позиционная атака — не самая сильная сторона. Но поверим в индивидуальное мастерство россиян, которое всё же выше, чем у сборной «фараонов». Есть резон сделать ставку на минимальную победу сборной России за хороший коэффициент — 6.20 по линии Winline.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию матча Египет — Россия совершенно бесплатно!

Ставка: победа России 1:0 за 6.20.

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС»

ИНН: 7714707736