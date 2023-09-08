«Динамо» — «Сочи». От Никиты Гусева ждут голов

9 сентября состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — «Сочи». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Шансы сочинцев оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Сочи» 9 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — «Сочи» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.25. Ставки на победу в матче сочинцев идут за 3.95.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Сочи» (09.09.2023)

Продолжается регулярный сезон КХЛ, каждый день радуя напряжёнными и интригующими матчами. Один из таких состоится 9 сентября 2023 года на «ВТБ Арене». «Динамо» будет принимать «Сочи». Начало игры – не ранее 13:00 мск.

Пока у Алексея Кудашова дела идут плохо, а болельщики запасаются терпением. В межсезонье команда усилилась такими хоккеистами, как Никита Гусев, Седрик Пакетт, Артём Ильенко, Игорь Ожиганов, сохранив бóльшую часть лидеров. За девять встреч предсезонной подготовки бело-голубые одержали пять побед.

Однако календарь подготовил для них настоящую проверку на прочность в самом начале регулярки. «Динамо» встретилось со СКА, и этот матч должен был стать принципиальным для Гусева и Ожиганова, особенно если учесть с каким настроением покидал петербуржцев Никита. Жаль, но мотивации хоккеистов оказалось недостаточно — поражение со счётом 1:2.

В следующем матче москвичи принимали на домашней арене «Амур», который обыграли – 3:1. Забил дебютный гол Гусев. Благодаря этой победе показалось, что у Кудашова всё в порядке, но последний матч указал на проблемы. Бело-голубые проиграли «Металлургу» со счётом 3:5. Никита отдал две результативные передачи, однако этого оказалось недостаточно.

Как бы ни были плохи москвичи, ещё хуже смотрятся сочинцы. «Леопарды» уже во время предсезонной подготовки показали, что у них будет полно проблем. Команда потерпела шесть поражений подряд, каждый раз пропуская не менее четырёх шайб. Явные проблемы оборонительного плана, которые не в силах решить тренер.

Регулярный сезон КХЛ тоже начался для «Сочи» плохо. Клуб потерпел два поражения кряду. Сначала уступил «Северстали» 3:6. Затем команда проиграла набравшему ход «Куньлуню» — всухую 0:3. Желающих смотреть за неудачами «леопардов» становилось всё меньше, но они смогли удивить

В последнем матче «Сочи» неожиданно выиграл у «Ак Барса» — 3:1. Команда оказалась сильнее и лучше действовала в обороне. Если в первом и втором периодах борьба выглядела равной, то в заключительной 20-минутке сочинцы плотно засели в защиту, позволив казанцам нанести 14 бросков по воротам при трёх своих.

«Динамо» выиграло четыре последние очные встречи с «Сочи». В трёх из них удалось одержать победу с преимуществом в две шайбы. Когда клубы играли между собой в последний раз, бело-голубые одолели «леопардов» 4:1. Никита Гусев постепенно обретает нужную форму, однако есть над чем поработать. Не исключено, что он займёт место лидера в команде, но в будущем. Пока от него ждут гораздо большего.

Вряд ли Кудашов допустит ошибки Билялетдинова. Вероятнее всего, сочинцам удалось победить «Ак Барс» за счёт того, что казанцы их недооценили. После двух поражений в трёх матчах КХЛ «Динамо» будет мотивировано и вряд ли подарит очки «леопардам». Мы считаем, что бело-голубые выиграют с перевесом минимум в две шайбы – предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1.5) за 1.78.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Москва — «Сочи» 9 сентября 2023 года

Интересный матч ожидает болельщиков в Москве. «Динамо», проигравшее в последней встрече «Металлургу» (3:5), принимает на домашнем льду «Сочи». Примечательно, что в недавней игре «леопарды» совершили маленькую сенсацию, победив «Ак Барс» (3:1). Однако Кудашов внимательнее изучит соперника, подготовит команду и выведет её на лёд уже мотивированной. По-прежнему ждём голов от Никиты Гусева, который может зажечь.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.78.