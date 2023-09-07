Азербайджан — Бельгия. Тедеско стимулирует Лукаку

9 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Азербайджан — Бельгия. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.23. Успех азербайджанцев оценён экспертами в 13.5. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Азербайджан — Бельгия 9 сентября 2023 года

Аналитики уверены, что матч Азербайджан — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Азербайджан — Бельгия (09.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 9 сентября запланировано семь матчей 5-го тура группового этапа турнира. В самом раннем из них на стадионе «Далга Арена» в Баку Азербайджан примет Бельгию. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Сборная Азербайджана считается скромной командой. За всю историю ей ни разу не удавалось пройти в финальный раунд на крупных турнирах. В текущей квалификации дела также пока идут очень плохо. «Милли» замыкают турнирную таблицу. У них столько же очков, сколько у Эстонии, но хуже дополнительные показатели.

В трёх матчах подопечные Джанни Де Бьязи зацепились за очки только в матче с Эстонией (1:1), на домашнем стадионе. Также они разгромно проиграли Австрии (1:4) и крупно – Швеции (0:5) на выезде. Поможет ли азербайджанцам поддержка родных болельщиков избежать поражения в грядущем матче? Маловероятно.

Лишь в 2 из 18 последних домашних матчей азербайджанцам удалось выиграть — во встречах с Беларусью (2:0) и Казахстаном (3:0) в Лиге наций. Причём для казахстанцев матч с «милли» уже ничего не решал. К тому моменту они уже гарантировали себе первое место в группе и попадание в стыки отбора Евро-2024.

Однако нельзя не заметить, что на домашнем стадионе Азербайджан зачастую избегает крупных поражений. В последних 11 матчах во всех турнирах дома «милли» пропустили только 15 мячей, хотя в соперниках было немало сильных команд. Сами они за этот период времени забили девять голов.

Для Бельгии азербайджанцы являются весьма удобным соперником. После сокрушительной неудачи на чемпионате мира в Катаре она пережила смену главного тренера. Должность занял бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Назначение немца отразилось на команде двояко.

На Тедеско обиделся голкипер национальной команды Тибо Куртуа. Он остался недоволен тем, что тренер отдал капитанскую повязку Ромелу Лукаку, и покинул расположение национальной команды в преддверии матча с Эстонией. Игру с Азербайджаном голкипер пропустит из-за травмы, равно как и ведущий полузащитник национальной команды Кевин Де Брёйне.

Потери, мягко говоря, неприятные. Без Де Брёйне мощность нападения «красных дьяволов» наверняка снизится. К тому же не в лучшем тонусе пребывает Ромелу Лукаку. Этим летом он временно был никому не нужен. Только недавно «Роме» удалось договориться с «Челси» об аренде лучшего бомбардира в истории сборной Бельгии на сезон.

В новом розыгрыше Лукаку провёл на поле пока только 20 минут. А ведь именно он помог Тедеско разгромить Швецию (3:0), сыграть вничью с Австрией (1:1) и победить Эстонию (3:0) в трёх матчах отбора на Евро-2024. В этих трёх встречах он забил целых шесть голов.

Выручит ли Лукаку свою команду в этот раз? Результативных действий от него вполне можно ожидать. Доверие со стороны Тедеско стимулирует нападающего. В то же время в текущей форме он вряд ли забьёт много. Предлагаем сделать ставку на победу «красных дьяволов» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.10 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

История очных встреч не против такого исхода. Последние две игры, которые проходили в Баку, получились нерезультативными. В одной «красные дьяволы» выиграли с минимальным перевесом — 1:0. Другая ознаменовалась ничьей — 1:1.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Азербайджан — Бельгия 9 сентября 2023 года

Сборная Азербайджана — явный андердог. У неё гораздо хуже комплектация состава и ниже уровень развития футбола в стране. Тем не менее на домашнем стадионе «милли» пропускают сравнительно нечасто. Бельгия наверняка выиграет на классе, но вряд ли забьёт много. У неё серьёзные кадровые потери. Плюс не в лучшем тонусе пребывает лучший бомбардир. История очных встреч в Баку также на стороне маленького количества голов. Ставки на победу Бельгии и тотал меньше 3.5 мяча в «Фонбет» принимают за 2.10, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Бельгии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.10.

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