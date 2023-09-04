Эрлинг Холанд пропустит ЧЕ-2024? У Хвичи Кварацхелии такая же проблема

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место встречам квалификации на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии. В ожидании матчей попробуем разобраться с раскладами в группах. Особая интрига завязалась в группе А. На выход в финальный раунд турнира претендуют сразу четыре команды.

Явный аутсайдер только один — Кипр. Он закономерно замыкает турнирную таблицу. Во всех трёх матчах киприоты потерпели поражения. Забили только два мяча, а пропустили восемь. Скорее всего, они так и финишируют на последнем месте, не набрав ни одного очка.

Луис де ла Фуэнте исправит положение

Предпоследнюю строчку занимает, как ни странно, сборная Испании. Дело в том, что она провела пока только два матча. Сначала «Красная фурия» разгромила Норвегию (3:0), а затем сенсационно проиграла Шотландии (0:2). Если в двух следующих играх она выиграет, то поднимется на второе место.

Удастся ли испанцам выйти в финальный раунд Евро-2024 с первого места? К игре с шотландцами «Красная фурия» подходила при не самых удачных раскладах. Во-первых, она выступала на выезде. Во-вторых, только занял должность главного тренера Луис де ла Фуэнте.

Специалисту потребовалось некоторое время для того, чтобы освоиться в команде и поставить свой футбол. После поражения в матче с Шотландией его подопечные выиграли Лигу наций. В полуфинале испанцы обыграли Италию (2:1), а в решающем матче победили Хорватию (0:0, по пенальти 5:4).

Неужели испанцам придётся довольствоваться вторым местом?

У «Красной фурии» самый сильный состав в группе, но что-то подсказывает, что ей не обойти Шотландию, выигравшую все четыре матча. Три их них проходили на домашнем стадионе. На выезде «тартановая армия» одержала волевую победу над Норвегией (2:1). К 85-й минуте она проигрывала со счётом 0:1.

Шотландия не первый год прогрессирует под руководством Стива Кларка. Он поставил национальной команде отменный комбинационный футбол, а также сделал её неприступной крепостью. За счёт схемы игры в пять защитников «тартановая армия» пропустила в четырёх матчах только один мяч, причём с пенальти. Забил Эрлинг Холанд.

Под чутким руководством Кларка раскрылся ряд игроков, в частности полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей. В четырёх матчах он забил целых пять мячей. Он занимает четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров квалификации Евро-2024. Поставить на то, что Шотландия выиграет группу А, можно с коэффициентом 3.20.

Хвича поспорит с Холандом за выход в финальный раунд Евро-2024

Норвегия и Грузия на данный момент располагаются на втором и третьем местах в турнирной таблице соответственно. «Свёрла», несмотря на старания звёздного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, победили только Кипр (3:1) на домашнем стадионе и сыграли вничью с «крестоносцами» (1:1), на выезде.

Грузины провели пока лишь три матча, в которых обыграли Кипр (2:1). Обе сборные сохраняют шансы на выход в финальный раунд Евро-2024. Однако рассчитывать они могут, пожалуй, только на третье место и попадание в стыки. «Крестоносцы» и «свёрла» слишком много пропускают. Им не хватает ресурсов и систематизированной игры.

Индивидуальных качеств Кварацхелии и Холанда не хватает для того, чтобы цепляться за очки. Как водится, один в поле не воин. Норвежцы и грузины способны навязать борьбу шотландцам и испанцам. Возможно, им даже удастся зацепиться за ничейные результаты. Выиграть вряд ли получится. Поставить на то, что «свёрла» не займут первое или второе место в группе, можно с коэффициентом 1.30.

Итоговый расклад

Испанцам вряд ли удастся выиграть все шесть оставшихся матчей. Скорее всего, где-нибудь они потеряют очки. Шотландцы тоже, но у них задача гораздо проще. Им осталось провести всего четыре матча. Один из них будет на домашнем стадионе. Плюс встреча с Кипром — это лёгкие очки.

У «тартановой армии» невероятно надёжная оборона. Скорее всего, она попросту высушит матч с Испанией и выйдет в финальный раунд Евро-2024 с первого места. В то, что «Красная фурия» финиширует на второй строчке, тоже верится без труда. Если на выезде она разгромила Норвегию, то на домашнем стадионе тем более должна выиграть.

Ставка 1: Шотландия выиграет группу А за 3.20.

Ставка 2: Норвегия не займёт первое или второе место в группе А за 1.30.