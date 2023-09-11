Италия — Украина. Лучано Спаллетти вернёт Сергея Реброва в реальность

Зря украинцы радуются ничьей с англичанами, потому что «лазурные» готовы обнажить все их проблемы, ведь им нужна победа.

12 сентября состоится матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Италия — Украина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.48. Успех украинцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Италия — Украина 12 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч Италия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Италия — Украина (12.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. 12 сентября состоятся девять встреч 6-го тура группового этапа турнира. Среди них выделяется матч, в котором на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане померяются силами Италия и Украина. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В четырёх матчах отбора на Евро-2024 сборная Украины проиграла только Англии (0:2). Затем она победила Северную Македонию (3:2) и «Мальту» (1:0), а также сыграла с англичанами вничью — 1:1. Таким образом сине-жёлтые расположились на втором месте в турнирной таблице. Отрыв от Италии составляет три очка.

Зацепились за ничью подопечные Сергея Реброва в ответной игре с англичанами не без удачи. За весь матч они нанесли всего лишь два удара, причём только один из них пришёлся в створ. Справиться с ним у голкипера «трёх львов» Джордана Пикфорда не было никаких шансов. Александр Зинченко бил из убойной позиции.

В остальном англичане смотрелись на порядок лучше украинцев. Пропустив, они взяли игру под тотальный контроль и нанесли 13 ударов, пять из которых пришлись в створ. «Три льва» с большим перевесом выиграли по владению мячом, а также создали намного больше опасных атак. Им немного не хватило везения и желания.

Проблемы с настроем не удивляют. Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от сине-жёлтых составляет целых пять очков. Для неё главное было — не проиграть. Италия выйдет на матч с украинцами с совсем другим настроем. Чтобы оказаться на Евро-2024, ей нужна победа.

«Лазурные» провели пока только три матча в отборочном турнире. Сначала они уступили Англии (1:2) и победили Мальту (2:0), а затем сыграли вничью с Северной Македонией (1:1). Не потеряй итальянцы очки в игре с македонцами, положение у них было бы на порядок лучше.

Однако сыграл важную роль ряд факторов. Во-первых, игра с Северной Македонией стала для бывшего наставника «Зенита» Лучано Спаллетти дебютной в качестве главного тренера национальной команды. Во-вторых, «лазурные» выступали на выезде.

Спаллетти в послематчевом интервью посетовал на плохое качество поля. Он заявил, что итальянцы могли бы играть в более качественный футбол, но на таком газоне невозможно отдать хороший пас. Также специалист пообещал пересмотреть матч с Северной Македонией и провести работу над ошибками. Это точно не будет лишним.

В предстоящем матче сборная Италии будет играть в совсем других условиях. Домашние стены и поддержка родных трибун наверняка помогут ей исправиться за неудачное выступление в игре с Северной Македонией. Поставить на победу итальянцев и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Другая товарищеская игра завершилась вничью — 1:1. Крайне маловероятно, что Италия пропустит третий подряд крупный турнир. Спаллетти в прошлом сезоне привёл «Наполи» к чемпионству. Думается, он быстро адаптируется на новом месте и поможет национальной команде выйти в финальный раунд Евро-2024.

У Италии в разы выше уровень первенства, а также лучше комплектация и глубина состава, чем у украинцев. Кроме того, матч с Англией отнял у сине-жёлтых немало сил. Совершить ещё одну сенсацию и отобрать очки у второй подряд топовой сборной им вряд ли удастся.

Большого количества голов не ждём по нескольким причинам. У итальянцев наблюдаются проблемы с результативностью. В последнем 21 официальном матче они забили только 29 мячей, а пропустили тоже немного — 20 голов. Украинцам банально не хватает ресурсов. Чаще всего в матчах с лидерами они играют от обороны. За счёт этого пропускают сравнительно редко, но и сами почти не забивают.

Отдельно стоит подчеркнуть, что у обеих сборных надёжные голкиперы. Джанлуиджи Доннарумма давно зарекомендовал себя как топового вратаря. Зачастую он выручает в трудную минуту. Анатолий Трубин также неоднократно спасал свою сборную. Летом он перебрался в состав «Бенфики».

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Италия — Украина 12 сентября 2023 года

Думается, в этот раз сборная Италии выйдет на матч с правильным настроем. Домашний стадион должен помочь команде. У Украины меньше ресурсов и был тяжелейший матч с Англией. Жёлто-синие наверняка вдохновлены тем, что сумели отнять очки у «трёх львов». Однако расклад сил, а также история очных встреч свидетельствуют не в их пользу. Забитых мячей вряд ли будет много. Обе сборные не часто пропускают и мало забивают сами.

Ставка: победа Италии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.02.