«Северсталь» — «Сочи». Матвей Мичков как раз вовремя!

И это не шутка — Ротенберг отпустил молодого вундеркинда, который просиживал старт сезона на скамье. Его возвращение воодушевит команду!

13 сентября состоится матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сталеваров в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Шансы сочинцев оценили в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Северсталь» — «Сочи» 13 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Северсталь» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.85. На победу сталеваров с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.37. Ставки на победу в матче сочинцев идут за 3.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» (13.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2023, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ, который постепенно набирает обороты. Некоторым клубам уже удалось провести по пять матчей, а 13 сентября 2023 года на арене «Ледовый дворец» в Череповце пройдёт игра между «Северсталью» и «Сочи». Начало запланировано на 19:00 мск.

Сталевары провели неплохой минувший сезон, вышли в плей-офф, но в 1/8 финала проиграли ЦСКА. После этого команду покинул Андрей Разин, благодаря которому и удалось достичь серьёзного прогресса. Он возглавил «Металлург», а на смену ему в «Северсталь» пришёл Андрей Козырев, до этого работавший в штабе «Торпедо» вместе с Игорем Ларионовым.

Многие болельщики наверняка приняли такую новость с опаской, но зря. Уже в первом матче нового сезона «рыси» разгромили «Сочи» со счётом 6:3. Пилипенко стал автором дубля. В следующей встрече сталевары вновь были результативными, но на этот раз им не повезло. «Северсталь» проиграла «Спартаку» — 4:6. Обидно, ведь первый период клуб выиграл, но после начала второго всё пошло не так, как задумывалось тренером. Вновь забил Пилипенко.

В последней игре «Северсталь» победила «Нефтехимик» со счётом 5:3. Четыре из пяти шайб были заброшены сталеварами уже в первом периоде, поэтому оставалось просто не растерять это преимущество. Таким образом, в каждом из трёх матчей КХЛ с участием «рысей» забивалось не меньше восьми голов – потрясающе! Хоккей Андрея Козырева оказался ещё интереснее, чем был у Разина.

«Сочи» остаётся загадкой даже после пяти встреч с момента старта нового сезона. Начинали сочинцы розыгрыш в роли явных аутсайдеров, казалось бы, безнадёжных. Сначала команда проиграла как раз «Северстали» (3:6), а затем уступила «Куньлуню» со счётом 0:3. Показалось, что дальше будет только хуже, учитывая, каких соперников календарь приготовил в дальнейшем для клуба.

Но «леопарды» удивили, когда обыграли «Ак Барс» со счётом 3:1, совершив небольшую сенсацию. Команда провела два отличных периода, а в заключительном села в оборону, но, даже несмотря на всего три броска в створ, забросила шайбу. А вот казанцы нанесли 14 бросков, но ни один не закончился взятием ворот.

В следующей встрече «Сочи» проиграл с разгромным счётом московскому «Динамо» (0:4). Бело-голубые были и правда хороши, реализовав четыре большинства. Вновь сбросили со счётов сочинцев в следующем матче – с «Локомотивом». Мало кто мог предположить, что «леопарды» смогут выиграть, да ещё и со счётом 5:0, не пропустив ни одного гола от крепких железнодорожников.

Произошло ещё одно радостное событие для сочинских болельщиков. Наконец-то СКА отпустил Мичкова – теперь он на правах аренды до конца сезона будет играть за «Сочи». Напомним, хоккеиста в первом раунде драфта выбрала под седьмым номером «Филадельфия Флайерз». Вот только петербуржцы не давали возможности 18-летнему вундеркинду поиграть на льду, что встревожило не только россиян, но и журналистов за рубежом.

Легенды советского спорта не остались в стороне после такой громкой новости. Валерий Каменский считает, что Матвей усилит «Сочи», но также он раскритиковал Ротенберга за то, что тот не выпускал талантливого хоккеиста на лёд. Александр Кожевников также поддержал возвращение Мичкова и даже предположил, что он будет лидером «леопардов» и это поспособствует быстрому прогрессу.

Сложно представить, в какой эйфории находится «Сочи» после возвращения Матвея и крупной победы над «Локомотивом». На фоне всего этого можно замахнуться даже на победу в матче со сталеварами. Но мы не будем торопить события. «Рыси» не только много забивают, но и прилично пропускают. Отличной ставкой будет индивидуальный тотал сочинцев больше 2.5 шайбы за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Северсталь» — «Сочи» 13 сентября 2023 года

«Северсталь» в отличной форме даже после смены тренера. Команда показывает бодрый и результативный хоккей, но в каждом из трёх последних матчей пропускала минимум по три шайбы. «Сочи» уже стал автором двух сенсаций, сначала выиграв у «Ак Барса» (3:1), а затем у «Локомотива» (5:0). Плюс вернулся Матвей Мичков – главный проспект российского хоккея. В такой ситуации идеальной выглядит ставка на индивидуальный тотал сочинцев больше 2.5 шайбы за 2.45.

Ставка: индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 шайбы за 2.45.