«Волга» — «Уфа». Харлачёв исправит ошибки Гуренко?

13 сентября состоится матч Кубка России «Волга» — «Уфа». Начало – в 17:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу уфимцев можно с коэффициентом 2.35. Успех клуба из Ульяновска оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Волга» — «Уфа» 13 сентября 2023 года

Аналитики предполагают, что игра Кубка России «Волга» — «Уфа» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются в 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен за 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Волга» — «Уфа» (13.09.2023)

На 13 сентября запланирован матч 1/64 финала Кубка России между «Волгой» и «Уфой». Начало игры – в 17:15 мск. Соперники недавно провели очную игру во Второй лиге, которая завершилась победой команды из Ульяновска со счётом 1:0. Состоится ли реванш?

«Уфа» переживает сложный этап в истории. Отсутствие стабильного финансирования привело к падению самобытного клуба во Вторую лигу. Спасать репутацию руководство доверило тренерскому штабу под управлением белорусского специалиста Сергея Гуренко.

Бывший игрок «Ромы» и «Локомотива» возглавил клуб в июне 2023 года, но продержался недолго. Под руководством Гуренко «Уфа» провела восемь официальных матчей, в которых одержала лишь две победы. Фатальным для специалиста стало поражение от «Волги» со счётом 0:1.

Подобные результаты не устроили руководство, и 28 августа было объявлено об уходе Гуренко в отставку. Исполнять обязанности главного тренера назначили Евгения Харлачёва, который ранее работал старшим тренером. Под его руководством команда уступила брянскому «Динамо» (0:1) и выиграла у «Спартака» из Костромы (2:0).

Соперником подопечных Харлачёва в Кубке России станет «Волга». Только дела у хозяев идут гораздо лучше — второе место и всего два очка до первой строчки.

Руководит клубом опытный специалист — Андраник Бабаян. Он известен прежде всего по работе в «Волгаре», а в Ульяновск переехал летом 2023 года и заключил трёхлетний контракт. Команда старается использовать активный прессинг и делает акцент на позиционной атаке. Стоит отметить капитана клуба Руслана Махмутова, который 3 сентября провёл сотый матч за клуб.

Весьма вероятно, Евгений Харлачёв сосредоточит усилия на построении плотной обороны. Вряд ли его подопечные смогут на равных соперничать с футболистами «Волги» в открытом футболе. Рекомендуем обратить внимание на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.81.

Однако не стоит думать, что в «Уфе» грядут серьёзные изменения после увольнения тренера. Команда ставила задачу выйти в Первую лигу, а, растрачивая часть сил на Кубок России, достичь цели будет гораздо сложнее.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Волга» — «Уфа» 13 сентября 2023 года

Поражение от «Волги» в матче чемпионата стоило работы Сергею Гуренко. Наверняка Евгений Харлачёв изучит ошибки «Уфы» и исправит их, но основной упор команды будет сделан на Вторую лигу. Тем более он работал старшим тренером у предыдущего наставника. В интервью СМИ Харлачëв признался, что уфимцы не показывают искромётный футбол, рассчитывая на крепкую оборону. Вот и поставим на то, что в матче будет забито меньше трёх голов.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.