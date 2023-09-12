ЦСКА — «Динамо». Никита Гусев идёт по графику

А помогает ему Джордан Уил. Кажется, у армейцев нет шансов в этом матче.

13 сентября состоится матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» М. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Шансы бело-голубых оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Динамо» Москва 13 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Динамо» М получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. На победу армейцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.65. Ставки на победу бело-голубых идут за 2.25 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва (13.09.2023)

Регулярный сезон КХЛ часто радует интригующими и захватывающими событиями, но ещё интереснее наблюдать за московским дерби. 13 сентября 2023 года на «ЦСКА-Арене» пройдёт матч между ЦСКА и московским «Динамо». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Эти команды являются очень давними и непримиримыми соперниками. Но ещё более напряжёнными и равными получаются последние очные матчи между ними. В четырёх очных встречах КХЛ подряд была зафиксирована ничья в основное время, но армейцы выиграли три из них. Последняя игра закончилась победой красно-синих в овертайме (5:4 ОТ).

ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Кубок Гагарина – второй раз подряд. Если удастся повторить результат в этом году, то армейцы станут самой титулованной командой КХЛ. Лично Иван Федотов уверен, что им это под силу. Он ещё перед началом сезона рассказал, что клуб сохранил костяк хоккеистов, спортсмены уже знакомы со вкусом побед, и у каждого в голове эта цель. Вернувшийся из армии вратарь тоже будет помогать в достижении этой задачи.

Пока начало сезона не впечатляет, но ЦСКА всегда разгоняется медленнее остальных клубов. Армейцы начали с поражения в матче за Кубок Открытия «Ак Барсу» — 2:5. После этого они насытились разгромной победой над «Адмиралом» — 4:1, но вновь проиграли – «Металлургу» — 2:4.

В следующей встрече календарь предоставил красно-синим слабого соперника. ЦСКА выиграл у «Нефтехимика» со счётом 4:1, нанёс 102 броска по воротам и 46 в створ, а Ивана Федотова признали лучшим игроком матча, несмотря на то что при таком доминировании команды он всё-таки пропустил от кризисных нижнекамцев. Хоккеистов настигла эйфория от победы, но зря они так радовались, потому что в последней игре вновь потерпели поражение.

ЦСКА должен был без проблем обыгрывать «Куньлунь», «взорвавший» старт сезона. Команда открыла счёт и держала его почти до 29-й минуты, пока не пропустила одну шайбу, а в третьем периоде – вторую. Повезло, что Нестерову удалось сравнять счёт до конца игры. В овертайме Фёдоров пошёл на риск и сменил вратаря на ещё одного полевого, а «драконы» этим воспользовались и забили в пустые ворота.

Тренер армейцев прокомментировал своё решение. Он сказал, что риск – дело благородное. Также добавил, что на тренировках команда отрабатывает игру «четыре на три» и решили попробовать одну из тактик прямо во время матча. Голкипер «Куньлуня» после игры похвалил Федотова. Он отметил его хорошую игру и два шикарных спасения, а также добавил, что Иван пропустил, только когда клуб оставался в меньшинстве. Россиянин набирает форму.

Московское «Динамо» тоже качает в разные стороны с момента старта сезона, но всё-таки результаты у команды немного лучше. Летом бело-голубые неплохо усилились. В том числе их состав пополнил бывший нападающий СКА – Никита Гусев. Постепенно он осваивается, становится незаменимым на льду и приносит результат.

Однако начать сезон с победы не получилось. Подопечные Кудашова проиграли СКА со счётом 1:2, но уже в следующем матче исправились, обыграв «Амур» — 3:1. Правда, радовались хоккеисты «Динамо» недолго, потому что затем уступили «Металлургу» — 3:5. Было заметно, что ещё не все связки работают, тренер перебирает звенья в поисках идеальных сочетаний. Рано или поздно результат должен прийти.

Недавно бело-голубые разгромили «Сочи» со счётом 4:0, причём после того, как «леопарды» выиграли у «Ак Барса». Примечательно, что все четыре шайбы «Динамо» забросило в большинстве, реализовав 66,67% численного преимущество за игру. Хоккеисты были воодушевлены победой, пусть и над уступающей в классе и по уровню состава командой.

В последней встрече бело-голубые обыграли «Барыс» (4:3 ОТ). Вновь шикарная реализация большинства – три шайбы в основное время «Динамо» забросило, имея численное преимущество. Более того, это был камбэк, ведь клуб дважды по ходу матча уступал в счёте.

Гусев в игре с «Барысом» отдал три результативные передачи, а Джордан Уил оформил дубль. Канадец уже входит в тройку лучших бомбардиров – на его счету 7 (4+3) очков по системе «гол+пас». Никита, в свою очередь, тоже набрал 7 (2+5) очков. Его результативная серия не прерывается на протяжении четырёх матчей.

Бело-голубые выглядят симпатичнее по игре, чем красно-синие. Если у ЦСКА так и не идёт игра, тренер идёт на неоправданные риски и не дорожит результатом, решаясь на эксперименты. У «Динамо» же семь шайб подряд, заброшенных в большинстве, а также появились постоянные лидеры в атаке, которые стабильно приносят результат. Мы рекомендуем ставку на победу подопечных Кудашова с учётом ОТ и буллитов за 2.25 по линии «Фонбет», за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Динамо» Москва 13 сентября 2023 года

ЦСКА пока не вышел на тот уровень, которого ждут от него. В команде нет стабильности, имеют место быть эксперименты, а основной голкипер рад всего одной пропущенной шайбе от «Нефтехимика». Разве это уровень действующего обладателя Кубка Гагарина? В свою очередь, «Динамо» преображается, играет намного увереннее и ярче, одержав две победы подряд в последних играх. Джордан Уил и Никита Гусев уже набрали по семь очков, а последние семь шайб в основное время были заброшены в большинстве. Мы считаем, что у бело-голубых больше шансов выиграть. Ставки на победу «Динамо» в матче принимают в «Фонбет» за 2.25, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.25.

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