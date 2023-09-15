Экспресс на футбол с коэффициентом 20.5: веселье от Лички и Тухеля

15 сентября стартуют очередные туры в РПЛ и других европейских чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.5 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Пари Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» заметно прибавил в последних матчах. В трёх из четырёх прошлых туров РПЛ удалось выиграть. Однако стоит сказать, что в каждом случае нижегородцы выступали на своём поле. В гостях же всё складывается гораздо хуже. Три выезда, два поражения при одной ничьей, три пропущенных мяча и ни одного забитого. А тут ещё и перенёсший операцию Сергей Юран может не выйти на бровку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Всё это набравшему ход «Динамо» на руку. Бело-голубые под руководством Марцела Лички действительно выглядят интересно. Одно поражение в стартовом туре и дальнейшие четыре победы с двумя ничьими подарили им место в тройке лидеров. Стоит отметить, что московский клуб ещё и забивает много — 15 мячей за семь туров можно назвать солидным результатом. У «Зенита» столько же.

Вместе с тем «Динамо» часто пропускает. Настолько часто, что с начала сезона провело всего один матч (с учётом игр РПЛ и Кубка России), где сохранило ворота нетронутыми. Тогда бело-голубые обыграли «Балтику» со счётом 2:0. В подавляющем большинстве остальных встреч одновременно заходили ставки «обе забьют» и «тотал больше 2.5 мяча». Верх по голам мы предлагаем проверить и в этот раз. Коэффициент 1.92.

Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер»

Мюнхенская «Бавария» уже вместе с Томасом Тухелем отправляется за очередным чемпионством. Пока удаётся не отставать от своего привычно безупречного графика. В первых трёх турах чемпионата Германии у мюнхенцев три победы — над «Вердером» (4:0), «Аугсбургом» (3:1) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:1). Хотя в последнем случае пришлось дожимать на последних минутах.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Теперь соперник предстоит очень серьёзный. Прошлый сезон «Байер» провёл не так уверенно, хотя и удалось зацепиться за Лигу Европы. Зато новый розыгрыш Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо начали здорово. Тоже добыли три победы кряду, но с более сильными соперниками — здесь «РБ Лейпциг» (3:2) и «Боруссия» М (3:0), которые в представлениях не нуждаются, а также желающий себя проявить в немецкой элите «Дармштадт» (5:1).

Как видно, с результативностью у леверкузенцев проблем никаких. Многие эксперты пророчат результативный матч с «Баварией», которая сама любит пробивать верх по голам. Хотя мы бы попробовали сделать прогноз на то, что победителя команды не выявят. Коэффициент дают больше, чем обычно. Можно рискнуть и воспользоваться.

Дело в том, что «Байер» выглядит на старте чуть ярче, а у «Баварии» после паузы на сборные наверняка будут небольшие трудности со взаимопониманием на поле. Да и впереди важный матч в Лиге чемпионов: в соперниках «Манчестер Юнайтед», нужно подготовиться. Однако в пользу мюнхенцев говорит и статус, и статистика личных встреч. В общем, вырисовывается баланс. Ничья за 4.90.

Прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца»

Несмотря на то что «ПСЖ» заслуженно является фаворитом в любом матче французской Лиги 1, на этот раз мы бы сыграли против этого. Дело в том, что лидеров и больших звёзд, которые могут в одиночку решить исход встречи, у Луиса Энрике почти не осталось. Лионель Месси — в США, Неймар — в Саудовской Аравии, а по участию Килиана Мбаппе есть вопросы. Кроме того, из-за травм и международной паузы придётся перекраивать состав.

«Ницца» сейчас выглядит не так грозно, но в чемпионате Франции идёт пока без поражений. Добыла три ничьих на старте, но с неуступчивыми соперниками — «Лиллем» (1:1), «Лорьяном» (1:1) и «Лионом» (0:0). А в последнем перед сентябрьской паузой туре добыла победу над «Страсбургом» (2:0). Как видно, «орлята» пропускают немного, а у парижан с атакой как раз проблемы. Из восьми голов пять забил Мбаппе.

Кроме того, в последние годы «ПСЖ» трудно даются игры с «Ниццей». Причём как на выезде, так и дома. За шесть прошлых встреч лишь две победы — со счётом 2:0 и 2:1. На наш взгляд, разгромом тут не пахнет и снова. Если парижане вообще выиграют с таким набором проблем. Мы бы проверили победу «Ниццы» с форой (+1) за 2.18. Даже если гости проиграют с минимальным счёт, произойдёт возврат.

Экспресс на матчи 15 сентября

Ставка 1: ТБ 2.5 мяча в матче «Динамо» — «Пари НН» за 1.92.

Ставка 2: ничья в матче «Бавария» — «Байер» за 4.90.

Ставка 3: победа «Ниццы» в матче с «ПСЖ» с форой (+1) за 2.18.

Общий коэффициент: 1.92 Х 4.90 Х 2.18 = 20.5.