Экспресс на футбол с коэффициентом 12.6: Абаскаль и Игнашевич выправляют положение

16 сентября продолжится очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.7 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи»

Поле яркого старта и нескольких побед подряд в РПЛ и Кубке России «Спартак» сдал. За последний месяц, а точнее, пять матчей в чемпионате и кубке, московский клуб добыл всего одну победу и одну ничью. Насколько справедливы при таких результатах разговоры об отставке Гильермо Абаскаля, рассуждать не будем. Однако ясно одно — лучше бы красно-белым в ближайшее время начать выигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подходящий соперник — «Сочи». Сочинцев штормит, кресло под тренером тоже начало шататься. Но тут ситуация даже похуже. Подопечные Дмитрия Хохлова добыли всего две победы при пяти поражениях в семи турах чемпионата России. Если взять Кубок России, то здесь победа над «Факелом» и поражения от «Оренбурга» и ЦСКА. Откровенно говоря, победа нужна не меньше.

Вот только «Спартаку» крепко повезло, ведь предстоящая игра должна была состояться в Сочи, где сейчас плохого качества поле. Учитывая, что сочинцы гораздо лучше играют дома, а с выездами имеют проблемы, мы бы проверили победу красно-белых. Причём уверенную, с форой (-1) за 2.04. Международная пауза наверняка пошла в плюс обеим сторонам, но, на наш взгляд, фактор трибун станет ключевым.

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Ростов»

Калининградская «Балтика» после семи туров замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав всего лишь три очка. Отставание от безопасной 12-й строчки составляет три очка, а лидирующий «Краснодар» оторвался уже на космические 14 очков. Разумеется, калининградцам хотя бы прописку сохранить для начала, а дальше видно будет.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Впрочем, шансы у подопечных Сергея Игнашевича на это есть. Состав подобран довольно крепкий, футбол игроки показывают интересный, высокий. Да и при шести поражениях в семи турах РПЛ все матчи были достойные. Правда, для борьбы за выживание нужно хотя бы иногда цепляться за очки. На наш взгляд, такой момент настал.

«Ростов» угодил в кризис: находится ближе к зоне вылета, чем к лидерам. При этом ростовчане ужасно проводят выезды. В трёх гостевых матчах потерпели три поражения, пропустили 10 мячей при одном забитом. Да ещё и во время международной паузы главный тренер Валерий Карпин находился не с командой, а на сборах сборной России.

Разумеется, клуб из Ростова-на-Дону настроится должным образом, чтобы прервать череду неудач. Однако больше ничьей ему в Калининграде не светит. «Балтика», конечно, могла бы рассчитывать и на победу, но гости тоже наверняка упрутся. Так что мы прогнозируем ничью за 3.40.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»

«Крылья Советов» — молодая, задорная и бегущая команда. Настоящая отдушина для поклонников РПЛ. Работа Игоря Осинькина по праву оценивается высоко. Неспроста в нынешнем сезоне самарцы пока идут в топ-5 чемпионата России. За семь туров добыли четыре победы при двух ничьих и лишь одном поражении.

Стоит сказать, что гостевые матчи даются «Крыльям Советов» тяжелее домашних. А играть с ЦСКА предстоит как раз на выезде. Армейцы — очень грозный соперник, сбавивший обороты лишь перед международной паузой. Но там была ничья с «Зенитом» (1:1), которая при доле везения могла легко оказаться победой.

Судя по статистике личных встреч и статусу, победу должен забрать ЦСКА. Однако мы бы попробовали спрогнозировать голы в обе стороны за 1.82. Дело в том, что у футболистов московского клуба ещё ни одного матча в чемпионате России, где бы они не пропустили. Отсутствие Игоря Дивеева сказывается. А самарцы активно бегут вперёд.

Экспресс на матчи 16 сентября

Ставка 1: победа «Спартака» над «Сочи» с форой (-1) за 2.04.

Ставка 2: ничья в матче «Балтика» — «Ростов» за 3.40.

Ставка 3: обе забьют в матче ЦСКА — «Крылья Советов» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.04 Х 3.40 Х 1.82 = 12.6.