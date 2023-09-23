«Спартак» — «Динамо»: пиршество голов в дерби

23 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо». Начало – в 19:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.02. В случае если победит «Динамо», сыграет коэффициент 3.40. На ничью можно сделать ставку за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 23 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.48 по линии Winline. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 10 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» (23.09.2023)

«Спартак» наконец-то преодолел кризис и одержал две победы подряд: над «Сочи» в РПЛ и над «Пари НН» в Кубке России. Пока что красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, но отставание невелико — от третьей строчки команду Гильермо Абаскаля отделяют всего два очка. Неплохо влился в команду защитник-гренадёр Срджан Бабич. Он уже забил два гола и укрепил оборону. В кругах спартаковских болельщиков уже начали сравнивать его с Неманьей Видичем. Конечно, пока делать это рановато, но начал Бабич очень неплохо.

Совсем недавно «Спартак» и «Динамо» встречались в Кубке России, и эта игра завершилась разгромом бело-голубых 4:1. Да, у динамовцев был экспериментальный состав, но дерби есть дерби: победа в нём — моральный допинг для любой команды.

«Динамо» в РПЛ находится на четвёртой строчке с 15 очками. Марцел Личка получил долгожданное усиление: приехали Луис Чавес, Хорхе Карраскаль и Бителло. Но теперь нужно время встроить новичков в игру, и этот процесс идёт сложно — команда недобирает очки. Вот и в последнем туре бело-голубые не смогли обыграть «Пари НН», пропустив на последних минутах. Оборона пока остаётся головной болью для чешского специалиста.

Конечно, и «Спартак», и «Динамо» заточены на атаку, так что нас ждёт яркий футбол. Оборона регулярно допускает оплошности что у одной, что у другой команды. Кто лучше реализует свои моменты, тот и победит. «Спартак» здорово начал кубковый матч с «Динамо», забив четыре гола за 25 минут. В игре с «Сочи» старт тоже был мощным, хоть забить и не удалось. Рекомендуем поставить на то, что «Спартак» забьёт в первом тайме. Сделать это можно за 1.70 по линии Winline.

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Ставка: «Спартак» забьёт в первом тайме за 1.70.

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