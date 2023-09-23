«Атлетико» — «Реал». Все знают, кто король Мадрида

«Сливочные» в очередной раз напомнят, что им нет равных даже в дерби.

24 сентября состоится матч 6-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение «сливочным»: поставить на победу «галактикос» можно с коэффициентом 2.55. Шансы «матрасников» оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Реал» 24 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Атлетико» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют «матрасники», сыграет коэффициент 1.33. Гол «сливочных» доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Реал» (24.09.2023)

Самый большой ажиотаж в Ла Лиге вызывает игра «Барселоны» и «сливочных», но не менее интересным является мадридское дерби. 24 сентября 2023 года на стадионе «Цивитас Метрополитано» пройдёт матч между «Атлетико» и «Реалом». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Подопечные Диего Симеоне в четырёх встречах текущего сезона Примеры набрали семь очков. Они обыграли в 1-м туре «Гранаду» со счётом 3:1, а затем завершили встречу с «Бетисом» вничью – 0:0. Многих удивил результат матча «Атлетико» и «Райо Вальекано». «Матрасники» с неприличным счётом 7:0 обыграли «пчёл».

Болельщики и сами футболисты были в восторге от такого результата. Видимо, именно он помешал показать качественный футбол в игре с «Валенсией». Подопечные Симеоне потерпели разгромное поражение от «летучих мышей» — 0:3. Наставник «Атлетико» прокомментировал неудачу. Он сказал, что это был самый слабый матч с тех времён, как он стал тренером клуба.

Могли рассчитывать «матрасники» на победу во встрече 1-го тура Лиги чемпионов с «Лацио». Команда повела в счёте уже на 29-й минуте и стала больше отрабатывать в обороне, чтобы не пропустить в ответ. Почти помогло! Только на пятой добавленной к основному времени минуте «орлята» сравняли цифры на табло. После этого появилась информация, что руководство планирует продлить контракт с Симеоне.

У «Реала» результаты гораздо лучше, ведь команда выиграла все матчи текущего сезона во всех соревнованиях. Благодаря этому команда возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 15 очков. За это время «сливочные» забили 10 голов, пропустив всего лишь три. Отдельного внимания заслуживает новичок команды – Беллингем. Он сумел восполнить потеряю Карима Бензема в полной мере.

В четырёх встречах чемпионата Испании Джуд забил пять голов и отдал один ассист. Англичанин также стал героем матча 1-го тура Лиги чемпионов. «Реал» нанёс 31 удар в сторону ворот «Лейпцига», семь пришлись в створ, но забить удалось только на 94-й минуте. Автором победного мяча стал Беллингем. Полузащитник после игры рассказал, что быстро адаптировался в составе «сливочных» и он здесь счастлив.

Однако недавнюю тренировку Джуд был вынужден пропустить из-за проблем с желудком. В свою очередь, тренерский штаб уверяет, что ничего не угрожает здоровью талантливого полузащитника. Хорошо, если так и будет. Мадридское дерби – это очень серьёзное испытание, и такой лидер атаки, как Беллингем, необходим команде.

В четырёх из восьми последних очных встреч в Ла Лиге побеждали «сливочные», а «матрасники» выиграли только один матч. Только в трёх из этих игр обе команды забивали. Учитывая, в какой нестабильной форме находится «Атлетико», его результаты и то, насколько великолепен «Реал», не остаётся сомнений, что подопечные Анчелотти выиграют за 2.55.

Прогноз и ставки на матч «Атлетико» — «Реал» 24 сентября 2023 года

Победная серия «Реала» насчитывает уже пять официальных матчей подряд. Джуд Беллингем возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего сезона Ла Лиги, и преимущество в очных встречах на стороне «сливочных». «Матрасники» пока не могут похвастаться стабильными результатами, часто сбоят и ошибаются, поэтому в этом мадридском дерби удача будет не на их стороне.

Ставка: победа «Реала» за 2.55.