«Краснодар» — «Урал». Виктор Гончаренко позавидует Владимиру Ивичу

Тренер екатеринбуржцев с радостью выкупил бы трансфер Сперцяна или Кордобы, поскольку его игроки разучились забивать.

24 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.77. Успех екатеринбуржцев оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал» 24 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Краснодар» — «Урал» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Урал» (24.09.2023)

Игра 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал» начнётся 24 сентября на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Во многом итог встречи будет зависеть от выступления лидера чёрно-зелёных Эдуарда Сперцяна.

Недавно он рассказал в интервью, что Сергей Галицкий оценивает его трансфер в € 15 млн. Полузащитник «быков» хотел бы поиграть в Европе, но уважает решение владельца команды и готов ждать приемлемый вариант для всех. Хавбек пообещал выкладываться по максимуму в каждом матче. Вот и проверка — встреча со сложным соперником «Уралом».

В РПЛ остался единственный клуб, который не проиграл в текущем сезоне — «Краснодар». 18 очков вывели подопечных Владимира Ивича на первое место в турнирной таблице. Неожиданно у них наметился спад — три ничьих в четырёх последних встречах — с «Локомотивом» (1:1), «Факелом» (0:0) и «Ахматом» (1:1), а единственную победу одержали над «Спартаком» со счётом 2:0.

В этой игре голы забили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. «Быки» традиционно надёжно действовали в обороне и не позволили красно-белым создать опасные моменты у своих ворот. Голкипер в отличной форме, ведь он пропустил всего три мяча в РПЛ!

Наверняка с трудностями в позиционном нападении столкнётся и «Урал». В трёх последних матчах РПЛ — с «Зенитом» (0:4), «Ахматом» (0:1) и «Факелом» (0:0) — екатеринбуржцы не забили, несмотря на энергичные меры тренерского штаба Гончаренко. Наставник пробовал различные схемы, но безрезультатно.

Наличие проблем в атаке признал в интервью президент оранжево-чёрных Григорий Иванов. Президент клуба не имеет претензий к футболистам, поскольку они действуют с полной самоотдачей в каждой игре, и отрицает спад у команды.

«Краснодар» и «Урал» среди недели провели встречи Кубка России с клубами из Москвы. Отметим, что соперники завершили основное время своих матчей вничью и выиграли в серии 11-метровых. «Быки» победили «Динамо» (1:1, 4:1 по пен.), а екатеринбуржцы – «Локомотив» (0:0, 4:2 пен.).

Чёрно-зелёные провели на домашней арене в РПЛ четыре встречи и пропустили всего один мяч. Только железнодорожники нашли слабое место в их защите. Вряд ли угодившие в кризис «шмели» сумеют забить Матвею Сафонову. Рекомендуем рассмотреть ставку на сухую победу «Краснодара» за коэффициент 2.77.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» 24 сентября 2023 года

«Быки» выиграли дома три матча из четырёх. Тактическая схема Владимира Ивича акцентирует внимание на надёжной обороне, что позволяет свести к минимуму опасные моменты у собственных ворот. Наличие в линии нападения Кордобы и Сперцяна поможет хозяевам выиграть. Вот и поставим на сухую победу «Краснодара» за 2.77.

Ставка: сухая победа «Краснодара» за 2.77.