«Орландо Сити» — «Интер Майами». Месси нет, а голы есть?

Лионелю мешают старые шрамы, но даже без него этот матч получится ярким.

25 сентября состоится матч МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами». Начало – в 2:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.82. Успех «цапель» оценивается в 3.94. На ничью дают коэффициент 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами» 25 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Орландо Сити» — «Интер Майами» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.58.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами» (25.09.2023)

Игра МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами» начнётся 25 сентября на стадионе «Эксплория». Стартовый свисток раздастся в 2:30 мск. Лионель Месси, вероятно, пропустит встречу, поскольку его беспокоят старые шрамы. Сумеют ли «цапли» выиграть без своего лидера?

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино развеял последние сомнения болельщиков относительно участия Месси в игре. Он подтвердил, что аргентинец не появится на поле в ближайшем матче МЛС с «Орландо Сити». Напомним, 36-летний футболист был заменён по ходу первого тайма в минувшей встрече «цапель» с «Торонто».

Тем не менее партнёры не разочаровали Месси и выиграли у «красных» со счётом 4:0. Голами отметились Факундо Фариас, Бенджамин Кремаски, а Роберт Томас Тэйлор, который вышел на замену Лионелю, оформил дубль. После победы «Интер Майами» располагается на 14-м месте Восточной конференции, записав в актив 31 очко после 28 матчей.

Борьба за выход в плей-офф обострилась. «Интер Майами» отстаёт от девятого места на пять очков, но имеет в запасе игру. «Цаплям» нельзя допускать осечки, а тут травма у Месси. Да ещё и Жорди Альба получил повреждение — проблемы у Херардо Мартино нарастают как снежный ком.

Лионель Месси между тем рассказал в интервью, что мечтает когда-нибудь вернуться в состав «Ньюэллс Олд Бойз», поскольку в молодости выступал за этот клуб. Было бы идеально завершить в нём карьеру.

Турнирная ситуация у «Орландо Сити» складывается гораздо лучше, чем у соперника. «Львы» занимают второе место в таблице Восточной конференции. По итогу 29 встреч они набрали 50 очков.

Отметим, что в последних матчах МЛС на стадионе «Эксплория» Факундо Торрес и его партнёры по команде действуют уверенно. Они одержали четыре победы подряд — над «Чикаго Файр» (3:1), «Торонто» (4:0), «Сент-Луис Сити» (2:1) и «Коламбус Крю» (4:3). Каждая игра закончилась тоталом больше 2.5 мяча.

«Цапли» в последних четырёх матчах МЛС отметились минимум одним голом. В пяти последних домашних встречах «львов» забито не менее трёх мячей. Команды, весьма вероятно, выберут привычные атакующие тактические схемы, поэтому ждём результативной игры и рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами» 25 сентября 2023 года

Отсутствие на поле Месси кардинальным образом не скажется на результативности команд, особенно после того, как Тэйлор оформил дубль, выйдя на замену аргентинцу. «Орландо Сити» активно играет в атаку на домашней арене, но регулярно пропускает. Футболисты «Интер Майами» почувствовали себя уверенно в позиционном нападении после появления в «Интер Майами» Лионеля, поэтому у Херардо Мартино нет необходимости играть от обороны. Вот и поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.90.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.90.