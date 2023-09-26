«Интер» — «Сассуоло». Индзаги восхищает своей работой

Хоть и скрывает это из-за скромности. Миланцы на отличном ходу, и пока их некому остановить.

27 сентября состоится матч 6-го тура Серии А «Интер» — «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «змей» можно с коэффициентом 1.33. Шансы чёрно-зелёных оценили в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Сассуоло» 27 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Интер» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Гол хозяев оценён в 1.04. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Интер» — «Сассуоло» (27.09.2023)

В одном из матчей 6-го тура Серии А 27 сентября 2023 года «Интер» на стадионе «Сан-Сиро» будет принимать «Сассуоло». Начало игры запланировано на 21:45 мск. Смогут ли гости выбить из победной колеи «змей», которые возглавляют турнирную таблицу?

Чёрно-синие набрали невероятную форму ещё в минувшем сезоне, но нисколько её не растеряли в новом розыгрыше Серии А. Команда выиграла все пять матчей чемпионата Италии, занимает первое место и забила больше всех голов – 14, пропустив всего лишь один. Невероятные результаты!

Если победы над «Монцей» (2:0) и «Кальяри» (2:0) выглядят дежурными, то разгромы «Милана» (5:1) и «Фиорентины» (4:0) уже говорят о высоком уровне «Интера». Недавно «змеи» провели игру в Лиге чемпионов с «Реалом Сосьедад», завершив её вничью со счётом 1:1. Удивительно, но миланцы уступили по многим показателям и выглядели хуже на протяжении матча.

В последней встрече Серии А «Интер» с минимальным перевесом выиграл у «Эмполи» — 1:0. Автором единственного гола стал Федерико Димарко. Он сказал, что посвящает его Марко Арнаутовичу. К сожалению, австриец получил травму и пропустит следующие матчи. Лучшим бомбардиром «змей» остаётся Лаутаро Мартинес, который забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Руководство уже готовится к продлению контракта с ним.

«Сассуоло» не сможет похвастаться тем же. Команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав за пять туров всего шесть очков благодаря двум победам. Чёрно-зелёные победили «Верону» (3:1), а в последней встрече обыграли «Ювентус» со счётом 4:2. Этот результат удивил большинство болельщиков и экспертов. Команда играла практически на равных с туринцами и выиграла заслуженно.

Однако на выезде у клуба пока не складывается. Оба матча в гостях в текущем сезоне завершились поражениями — от «Наполи» (0:2) и «Фрозиноне» (2:4). Отсюда вопрос – как чёрно-зелёным удалось выиграть у «Ювентуса» и забить четыре мяча? Это спад туринцев или подъём подопечных Алессио Дионизи? Время покажет. Однако вряд ли даже после такого результата у клуба будет шанс зацепить очки во встрече с «Интером».

«Змеи» в великолепной форме, нет предпосылок к тому, что они прервут свою победную серию в чемпионате Италии. Четыре из пяти матчей подопечные Индзаги выиграли всухую. Думается, у них есть шансы сделать это и в игре с «Сассуоло». Гости в восторге от того, что удалось обыграть туринцев, но именно это помешает им показать такой же качественный футбол. Предлагаем ставку на то, что «Интер» победит и не пропустит, за 2.50.

Прогноз и ставки на матч «Интер» — «Сассуоло» 27 сентября 2023 года

«Интер» сносит всех без разбора. Команда на невероятном ходу в Серии А и готова продолжать в том же духе. Травма Арнаутовича не должна сказаться на результатах, его успешно может заменить Мхитарян. Зато Мартинес выйдет на поле и будет заряжен забивать. У Индзаги работают все линии. Вряд ли на выезде у чёрно-зелёных есть хоть какой-то шанс зацепить очки. Мы считаем, что дома «Интер» выиграет всухую за 2.50.

Ставка: победа «Интера» всухую за 2.50.