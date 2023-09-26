«Челси» — «Брайтон». Маурисио Почеттино играет с огнём

27 сентября состоится матч третьего раунда Кубка лиги «Челси» — «Брайтон». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 2.43. Успех «чаек» оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Челси» — «Брайтон» 27 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Челси» — «Брайтон» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Брайтон» (27.09.2023)

Игра третьего раунда Кубка лиги «Челси» — «Брайтон» начнётся 27 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск. Маурисио Почеттино разочаровывает всех. Три матча «синие» не могут выиграть, а ведь летом вновь были потрачены большие деньги.

Футболисты «Челси» не побеждают в трёх последних встречах АПЛ. Они проиграли «Ноттингем Форест» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1), а встречу с «Борнмутом» завершили вничью (0:0). Отметим проблемы в линии нападения «синих» — ни одного забитого гола!

А ведь в распоряжение Почеттино владельцы клуба предоставили высококлассных исполнителей в линию атаки. Но Николас Джексон, которого купили у «Вильярреала» за € 37 млн, допускает промахи из выгодных позиций. Например, в игре с «лесниками» у нападающего было два голевых момента, но забить он не сумел.

На этом негативном фоне Почеттино приходится оправдываться перед недовольными владельцами клуба. Специалист рассказал в интервью, что попросит руководство придерживаться заранее утверждённого плана, однако неизвестно, насколько хватит терпения у Тодда Боули.

У «Брайтона» подобных проблем нет. В АПЛ «чайки» выиграли три последних матча — у «Ньюкасла» (3:1), «МЮ» (3:1) и «Борнмута» (3:1). Но в 1-м туре Лиги Европы уступили греческому АЕКу (2:3).

Главный тренер клуба Роберто Де Дзерби не стал критиковать футболистов после этого поражения. В интервью он рассказал, что горд показанным футболом. Его подопечные контролировали игру и доминировали, но сказалось отсутствие опыта.

«Чайки» используют атакующую тактическую схему и много забивают. Главная опасность для обороны «Челси» будет исходить от Эвана Фергюсона и Каору Митомы, если наставник выпустит их на поле. Ирландец — лучший снайпер команды в АПЛ с четырьмя голами, а японец записал в актив три забитых мяча и столько же результативных передач.

«Челси» явно в кризисе. Футболисты потеряли уверенность, поэтому не удивляют промахи нападающих и отсутствие забитых мячей. В то же время «чайки» играют ярко и результативно. Они обыграли на выезде «МЮ» (3:1), а это сделать совсем не просто. Рекомендуем рассмотреть победу «Брайтона» с форой (0) за коэффициент 2.23.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Челси» — «Брайтон» 27 сентября 2023 года

В пяти последних официальных матчах «чайки» не проигрывали «Челси». Они записали в актив две победы и три встречи завершили вничью. В нынешнем сезоне подопечные Роберто Де Дзерби пока демонстрируют более качественную игру, чем «синие». Маурисио Почеттино предстоит проделать большую работу, чтобы выйти из кризиса, но для этого требуется время. Вот и поставим на победу «Брайтона» с форой (0) за 2.23.

Ставка: победа «Брайтона» с форой (0) за 2.23.