Экспресс на футбол с коэффициентом 16.1: баски справятся и без Захаряна

27 сентября пройдут очередные матчи в европейских чемпионатах и кубках. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 16.1 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад»

В преддверии этого напряженного противостояния стоит обратить внимание на динамику команд. «Валенсия» показывала нестабильную игру, проиграв два матча из последних пяти. Однако «летучие мыши» показали отличную игру в матче с «Атлетико», где одержали уверенную победу 3:0.

«Реал Сосьедад» также показывает неплохие результаты, одержав две победы на том же отрезке. Но последняя игра с «Хетафе» была довольно напряженной и завершилась со счётом 4:3.

10 лучших прогнозов на сегодня.

По итогам последних очных встреч этих команд можно сказать, что у «Сосьедада» тоже нет преимущества. «Валенсия» в двух случаях осталась победителем, тогда как три матча завершились ничьей.

Всё это говорит о том, что обе команды имеют равные шансы на победу. Однако, учитывая текущую форму и динамику игры, «Реал Сосьедад» выглядит немного увереннее. С учётом коэффициентов, предложенных букмекерами, можно сделать вывод, что они также считают шансы команд примерно равными.

С учётом всех факторов и предыдущего опыта делаем прогноз на победу гостей с форой (0) за 2.00.

Прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Жирона»

Матч Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной» обещает быть крайне интересным. Оба соперника показывают хороший футбол и не уступают друг другу. Однако анализ их последних игр позволяет сделать некоторые выводы.

«Вильярреал» в последних пяти матчах имеет победу, ничью и три поражения. Стабильность результатов оставляет желать лучшего. И команда уже сменила тренера. «Жирона» на том же отрезке показывает более убедительные результаты, добыв пять побед. В целом каталонцы выглядят более уверенной и устойчивой командой на данный момент.

Лучшие экспрессы на сегодня.

При этом «Вильярреал» выиграл пять последних очных встреч. Однако, учитывая текущую форму команд, этот фактор не обязательно будет играть ключевую роль.

Букмекеры оценивают шансы сторон примерно одинаково, однако некоторое преимущество отдают «Вильярреалу». Но всё-таки гости сейчас слишком хороши, да и не играют на несколько фронтов. Поставим на победу «Жироны» за 3.10.

Прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Ман Сити»

Последние игры «Ньюкасла» были не совсем успешными, если не брать в расчёт разгром «Шеффилд Юнайтед» со счётом 8:0. «Манчестер Сити» же показывает стабильно высокое качество игры и уверенно побеждает в последних матчах. Это дает основания предполагать, что «горожане» будут в этот раз сильнее.

Можно видеть, что «Манчестер Сити» уверенно побеждал в большинстве случаев. Поэтому с большой степенью вероятности предполагаем, что и в этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы станут победителями. Важно отметить, что у Гвардиолы куда шире обойма, играть на три фронта манкунианцам проще.

Учитывая всё вышеизложенное, а также анализируя котировки букмекеров, наш прогноз на этот матч — победа «Манчестер Сити» за 2.60.

Экспресс на матчи 27 сентября

Ставка 1: победа «Реала Сосьедад» в матче с «Валенсией» с форой (0) за 2.00.

Ставка 2: победа «Жироны» в матче с «Вильярреалом» за 3.10.

Ставка 3: победа «Ман Сити» в матче с «Ньюкаслом» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.00 Х 3.10 Х 2.60 = 16.1.