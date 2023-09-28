Экспресс на футбол с коэффициентом 10.26: Лукаку дарит праздник болельщикам «Ромы»

Нападающий сборной Бельгии освоился в составе римлян и приносит пользу. «Атлетико» попробует совладать с эмоциями после победы в дерби.

Футбольные клубы Европы пытаются справиться с плотным графиком, радуя нас ещё чаще. Среди недели 28 сентября пройдёт много интересных матчей. Мы представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.26 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Гранада» — «Бетис»

«Гранада», отыграв шесть матчей, занимает предпоследнее место в таблице, одержав одну победу и потерпев пять поражений. «Насриды» подходят ко встрече после поражения от «Лас-Пальмаса» (0:1), несмотря на то что у соперника было удаление. До этого клуб уступил «Реалу Сосьедад» (3:5) и «Жироне» (2:4). Больше «Гранады» (17 голов) в этом сезоне пропустила только «Альмерия», находящяяся на дне турнирной таблицы.

«Бетис» в минувшем туре сыграл вничью с «Кадисом» со счётом 1:1. Если посмотреть на ситуацию в целом, то белые не выиграли ни одного из трёх последних матчей во всех соревнованиях. После безголевой ничьей с мадридским «Атлетико» «бетикос» потерпели поражение от «Атлетика» — 2:4, а затем обыграли «Райо Вальекано» — 1:0. Однако после «Бетис» был разгромлен «Барселоной» (0:5) и уступил «Рейнджерс» в Лиге Европы — 0:1. У «Гранады» намного хуже форма, а ещё она уступила в трёх последних очных встречах «Бетису», Отсюда следует ставка на победу гостей за 2.35.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Рома»

У «Ромы» один из худших стартов сезона в Серии А за последнее время: после нескольких матчей она опустилась на 13-е место. В последнем туре римляне сыграли вничью с «Торино» благодаря очередному голу Ромелу Лукаку. На прошлой неделе он также отличился в Лиге Европы, забив победный мяч во втором тайме в ворота «Шерифа» (2:1). Несмотря на тяжелый старт, «волки» также сумели разгромить дома «Эмполи» со счётом 7:0.

Что касается «Дженоа», то для него возвращение в Серию А было нелёгким. Однако, несмотря на неудачную форму, клубу удалось обыграть «Лацио» со счётом 1:0 на выезде, и это должно было придать уверенности футболистам. Однако затем «грифоны» уступили «Торино» (0:1) и «Лечче» (0:1), а также сыграли вничью с «Наполи» — 2:2. Судя по последним результатам, у «Дженоа» нет шансов, поэтому поставим на ударную мощь Лукаку и будем рассчитывать на победу римлян за 2.07.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико»

Команда Диего Симеоне занимает седьмое место в турнирной таблице. Девять очков отделяют «Атлетико» от лидера, но «матрасники» провели на две игры меньше. «Осасуна» после шести матчей находится на 13-м месте. Она испытывает трудности и выйдет на встречу без побед в трёх последних встречах. Домашний стадион в этом сезоне не является уютным местом для игры красных. Они не побеждали ни в одном из трёх домашних матчей, набрав лишь одно очко из девяти. Дома «Осасуна» забила всего один гол и пропустила четыре.

«Атлетико» открыл сезон, набрав 10 очков из 15 возможных. Победа над мадридским «Реалом» со счётом 3:1 в воскресенье вечером была впечатляющей, но остаются вопросы, сможет ли команда Симеоне продолжить в том же духе. В этом сезоне «матрасникам» пришлось нелегко на выезде. В последнем гостевом матче «индейцы» потерпели разгромное поражение от «Валенсии» — 0:3. Мадридцы обыгрывали «Осасуну» в последних пяти очных встречах.

«Атлетико» должен продлить свою удачную серию очных матчей с красными. Мората может продолжить забивать голы. Мы считаем, что «матрасники» выиграют у «Осасуны», которая пока не может обрести нужную форму. Ставки на победу подопечных Симеоне принимают за 2.10.

Экспресс на матчи 28 сентября

Ставка 1: победа «Бетиса» в матче с «Гранадой» за 2.35.

Ставка 2: победа «Ромы» в матче с «Дженоа» за 2.07.

Ставка 3: победа «Атлетико» в матче с «Осасуной» за 2.10.

Общий коэффициент: 2.35 Х 2.07 Х 2.10 = 10.26.