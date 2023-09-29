А вот Александр Головин и Арсен Захарян не сыграют на выходных.

Наши в Европе: Кузяев, Миранчук и Кокорин будут отдуваться за всех

Очередной европейский уикенд не обойдётся без участия россиян. Ждём появления на поле Далера Кузяева, Алексея Миранчука и Александра Кокорина. Рассказываем, с кем будут играть клубы россиян и чего ждать от наших.

Далер Кузяев. «Гавр» — «Лилль». 1 октября, 16:00

В прошлом туре «Гавр» обыграл «Клермон» (2:1) и поднялся уже на седьмую строчку турнирной таблицы Лиги 1. Отличный старт для команды, которую все записывали в аутсайдеры. И очень приятно, что роль Кузяева в этом коллективе — одна из самых важных.

Впереди ещё одна домашняя встреча — на этот раз с «Лиллем». Пока у «догов» на один балл меньше, но эта команда куда более статусная в сравнении с «Гавром». Неудивительно, что букмекеры считают гостей фаворитами: поставить на их победу можно за 2.25, в то время как на хозяев дают 3.95. Ничейный исход оценили в 3.55.

Впрочем, не будем забывать, что «Лилль» играет на несколько фронтов. Впереди у команды непростой выезд на Фарерские острова в рамках Лиги конференций. Так что небольшая ротация возможна. Ну а «Гавр» бросит все силы на эту встречу. Место Далера в стартовом составе не подвергается сомнениям, а на гол россиянина дают коэффициент 6.20. Да, Кузяев уже дважды отличился в Лиге 1, но всё же голы — не главная его цель. Последняя игра с «Клермоном» — тому явное подтверждение. Огромный объём работы позволил партнёрам чувствовать себя на поле куда увереннее. «Гавр» положил три очка в копилку, пусть россиянин и не участвовал в голевых комбинациях.

Алексей Миранчук. «Аталанта» — «Ювентус». 1 октября, 19:00

Алексей Миранчук постепенно набирает форму. Россиянина очень осторожно подпускают к стартовому составу. В последнем матче «Аталанты» с «Вероной» Алексей получил 20 минут игрового времени. Смотрелся неплохо, что даёт ему шансы получить чуть больше возможностей в матче с «Ювентусом».

Не будем забывать и о ротации состава. У бергамасков впереди очень сложный выезд в Лиге Европы в гости к «Спортингу», так что Джан Пьеро Гасперини придётся ротировать состав.

В игре с «Ювентусом» бергамасков ведут даже небольшими фаворитами. И это при том, что «Юве» выше в турнирной таблице и нагрузки в виде еврокубков у него нет. Поставить на «Аталанту» можно за 2.55, а на гостей – за 2.85. Ничья идёт за 3.50. Гол Миранчука оценили коэффициентом 9.00. Кажется, это достаточно высокая цифра, ведь свои 20–30 минут россиянин должен получить. Может быть, Алексею не хватает физической готовности на всю игру, но полчаса он точно должен выдержать. Советуем присмотреться к этой ставке.

Александр Кокорин. «Арис» — «Аполлон». 30 сентября, 19:00

Александра Кокорина и его «Арис» ждёт на этих выходных локальное дерби с «Аполлоном». Команда Алексея Шпилевского после пяти туров возглавила турнирную таблицу, а их соперник идёт пятым, отставая на два очка.

Домашняя победа «Ариса» идёт за 1.92, а шансы гостей оценили котировкой 3.65. Александр Кокорин, скорее всего, выйдет в стартовом составе, но игровое время может быть лимитировано, ведь уже в четверг на Кипр в рамках Лиги Европы приедет «Глазго Рейнджерс».

Арсен Захарян. «Реал Сосьедад» — «Атлетик». 30 сентября, 22:00 мск

Главная новость о Захаряне на неделе — россиянин выздоровел и приступил к тренировкам в общей группе. Но в ближайшем матче в заявке команды Арсена не будет: последствия болезни ещё сказываются. А он точно пригодился бы Иманолу Альгуасилю, поскольку прямо сейчас у баскского клуба тяжелейший график. В субботу матч в Бильбао, а уже во вторник у «Реала Сосьедад» выездная игра в Лиге чемпионов с «Зальцбургом». Возможно, там мы и увидим возвращение Арсена на поле. Заждались!

В прошлом туре «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Валенсию», что позволило команде подняться на шестую строчку в турнирной таблице. У «Атлетика» на два очка больше, и он на две строчки выше. В последнем туре команда из Бильбао сыграла вничью с «Хетафе». Потеря очков, но «Атлетик» больше тайма играл вдесятером. Ну и еврокубков у команды нет, поэтому график у гостей попроще.

Букмекеры считают «Реал Сосьедад» фаворитом, на победу хозяев дают 2.29, в то время как на «Атлетик» можно поставить с коэффициентом 3.50. Ничья идёт за 3.25.

Александр Головин. «Монако» — «Марсель». 30 сентября, 19:00 мск

«Монако» в ближайшем туре ждёт непростой матч с «Марселем». В последнем туре монегаски уступили «Ницце» и упали с первого сразу на шестое место в Лиге 1. Но домашний матч — хороший шанс всё исправить. Тем более что соперника раздирают скандалы. Болельщики добились отставки главного тренера — Марселиньо, на его место пришёл Дженнаро Гаттузо. Не будем забывать и тот факт, что «Марсель» выступает в еврокубках, а значит, график у него куда более сложный. Так что «Монако» — фаворит.

Вот только побеждать монегаскам придётся без Александра Головина. Российский полузащитник перебрал жёлтых карточек и пропустит ближайший матч. Это потеря для команды Ади Хюттера. Впрочем, для Головина это хороший шанс перезарядить батарейки: даже без еврокубков календарь у «Монако» очень непростой.

Продолжаем следить за россиянами в европейских клубах и желаем им удачных матчей!