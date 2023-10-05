Бобби Грин — Грант Доусон. Обидчик Тони Фергюсона получит по заслугам

Это Королю не бой с Леброном Джеймсом! В соперниках будет не баскетболист, а молодой перспективный боец.

В ночь с 7 на 8 октября в главном поединке турнира UFC Vegas 80 померяются силами Бобби Грин и Грант Доусон. Относительно недавно Король заявил, что готов подраться со знаменитым баскетболистом — Леброном Джеймсом. Что ж, для начала нужно справиться с более молодым и опасным соперником — Доусоном.

Когда бой Бобби Грин — Грант Доусон

Бой между Бобби Грином и Грантом Доусоном состоится 8 октября 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США).

Во сколько начало боя Грин — Доусон

Предполагается, что поединок между Бобби Грином и Грантом Доусоном начнётся не раньше 3:30 мск 8 октября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Грин — Доусон

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканалах «Матч!»

Коэффициенты букмекеров на бой Бобби Грин — Грант Доусон

Эксперты отдают предпочтение Гранту Доусону. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.25. Шансы Бобби Грина оценили коэффициентом 4.10. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Бобби Грин — Грант Доусон

Относительно недавно Грин заявил, что планирует сменить имя на Король. Он подчеркнул, что уходит на пенсию как Бобби Грин и начинает новую главу в карьере. С тех пор 37-летний боец провёл один поединок, в котором победил Тони Фергюсона ручным треугольником.

Таким образом, перед Бобби открылись новые двери. Ему предоставился шанс встретиться с более молодым соперником и ворваться в топ-15 мирового рейтинга в лёгком весе. Воспользуется ли Король данным шансом или же он просто хотел привлечь к себе побольше внимания?

Карьера Грина постепенно близится к завершению. В последних восьми боях он победил только Тиаго Мойзеса, Эла Яквинту, Насрата Хакпараста и Тони Фергюсона, который подходил к поединку с серией из пяти поражений подряд. Уступил Бобби сначала Алану Патрику и Рафаэлю Физиеву, а затем Исламу Махачеву и Дрю Доберу.

Безусловно, Король обладает очень богатым опытом выступлений. На профессиональном уровне он провёл целых 45 боёв (учитывая признанный несостоявшимся поединок). В 30 из них одержал победы. Грин хорош как в стойке, так и в партере. Тем не менее постепенно возраст начинает брать своё. Он уже не так быстр и вынослив, как раньше.

Грант на целых восемь лет младше, чем Бобби. Кроме того, он пребывает на пике карьеры. В UFC Доусон провёл девять поединков. За этот период времени не потерпел ни одного поражения. Ничья всего одна — с Риком Гленом. Три боя он выиграл единогласным решением, четыре — удушающим приёмом и один нокаутом.

Таким образом, 29-летний активно прогрессирующий американец взобрался на 10-ю строчку в рейтинге UFC в лёгком весе. Предстоящий поединок — отличная возможность упрочить свои позиции и получить бои с более сильными соперниками.

Велика вероятность, что Доусон победит Грина досрочно. Разница в возрасте наверняка сыграет свою роль. У Гранта лучше физическая форма и тонус. Он быстрее, выносливее, а также прибавляет с каждым новым боем.

На что ставить?

Король понимает, что его время в UFC подходит к концу. Его слова о том, что он готов подраться с Леброном Джеймсом, это только подтверждают. Очевидно, Бобби просто хочет заработать побольше популярности и денег перед тем, как уйти на пенсию. Его физическая форма постепенно становится хуже.

У Доусона всё наоборот. Он пребывает на подъёме и сконцентрирован в первую очередь на том, чтобы получить шанс помериться силами с элитой. Полагаем, ему потребуется не больше четырёх раундов для победы. ТМ 3.5 раунда принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

В 22 боях на профессиональном уровне Грант потерпел только одно поражение. Также один поединок был признан несостоявшимся. Четыре раза Доусон выиграл нокаутом, 13 – сдачей, и только в трёх случаях дело дошло до решения.

Ставка: тотал меньше 3.5 раунда за коэффициент 1.73.