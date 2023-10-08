«Локомотив» — «Торпедо». Хоккей Ларионова великолепен!

Победа со счётом 7:1 над «Динамо» не пройдёт бесследно для нижегородцев. Она взвинчены до предела!

9 октября состоится матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Шансы нижегородцев оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Торпедо» 9 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. На победу ярославцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.55. Ставки на победу в матче нижегородцев идут за 2.45.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» (09.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Следить за регулярным сезоном КХЛ становится всё интереснее. Чем дальше, тем больше неожиданных результатов и интригующих событий. 9 октября 2023 года на «Арене-2000-Локомотив» пройдёт встреча между «Локомотивом» и «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Железнодорожники делят первое место в турнирной таблице Западной конференции с автозаводцами. Команды набрали одинаковое количество очков – по 23. Абсолютно одинаковая статистика результатов – по 10 побед в основное время и одна за пределами 60 минут. Вот только забрасывали нижегородцы больше – 52 шайбы, а у «Локомотива» — 44.

Пока подопечным Никитина лучше давались матчи на выездах, а вот дома они выиграли только пять из восьми встреч. Недавно железнодорожники шли с серией из пяти побед. За это время они обыграли «Металлург» (4:1), «Автомобилист» (3:1), «Северсталь» (5:0), «Спартак» (4:2) и московское «Динамо» (5:2). Таким образом, в каждой из этих игр клуб пробивал индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы.

В последнем матче победная серия «Локомотива» оборвалась. Команда потерпела поражение от минского «Динамо» (2:3 Б). По ходу встречи железнодорожникам предстояло два раза отыгрываться, а в серии буллитов они не забросили ни одной шайбы из четырёх попыток. Также игра запомнилась дракой между Романом Горбуновым и Мартином Гернатом.

«Торпедо» под руководством Ларионова продолжает радовать болельщиков и в этом сезоне выступает не хуже, чем в предыдущем. Автозаводцы не так давно прервали серию из четырёх побед. Сначала они уступили «Сочи» со счётом 2:5, а затем проиграли «Авангарду» — 0:1.

Выводы были сделаны, и в следующем матче нижегородцы обыграли «Куньлунь» со счётом 4:2. В последней игре «Торпедо» поджидал очень серьёзный и сильный соперник, который демонстрировал отличные результаты. Несмотря на это, московское «Динамо» не вызвало никаких проблем у Игоря Ларионова.

Автозаводцы с невероятным счётом 7:1 победили бело-голубых. При этом клуб нанёс всего 22 броска. В среднем каждый третий бросок привёл к голу – это невероятно. Главный тренер «Торпедо» поделился радостными эмоциями после крупной победы, а также пожелал сопернику быстро восстановиться. Он отметил, что ему и его команде удалось подарить хороший хоккейный вечер болельщикам.

Может ли постичь «Локомотив» та же участь, что и «Динамо»? Игорь Ларионов после игры не стал скрывать, что кое-что сказал своим подопечным после игры с «ястребами», затем после «Куньлуня», и они стали забивать больше. Он поделился, что вновь приободрил хоккеистов на подвиги. Трудно предположить, с каким счётом закончится эта встреча, но больше шансов на победу у «Торпедо». Ставки на то, что гости выиграют с учётом овертайма и буллитов, принимают за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Торпедо» 9 октября 2023 года

Команды с верхней части таблицы во многом похожи и находятся в отличной форме. Вот только различий у них тоже много. Если железнодорожники уповают чаще на свою оборону, то подопечные Ларионова привыкли к атакующему и агрессивному хоккею. Наблюдать за такими встречами, как они провели с «Динамо» (7:1), всегда приятно. Автозаводцы выиграли два последних очных матча у железнодорожников, а также побеждали в четырёх выездных играх подряд. Удача будет вновь на стороне нижегородцев.

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 2.45.