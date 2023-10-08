СКА — «Куньлунь». Пугать Ротенберга выходом Пулккинена — это пустое!

У китайцев пополнение, но оно не поможет им прорвать надёжную оборону.

9 октября состоится матч КХЛ СКА — «Куньлунь». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.28. Шансы «драконов» оценили в 8.00. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Куньлунь» 9 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча СКА — «Куньлунь» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ставки на победу петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.15. Если выиграют в матче «драконы», сыграет коэффициент 5.35.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Куньлунь» (09.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Набрал полный ход регулярный сезон КХЛ. 9 октября 2023 года СКА сыграет с «Куньлунем» на стадионе «Ледовый дворец». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск. Китайцы поумерили свой пыл и попали в полосу неудач.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг наверняка остался доволен дебютом Никиты Серебрякова, бывшего голкипера «Адмирала», который отлично провёл минувший сезон и недавно перешёл в клуб из Санкт-Петербурга. Первая игра пришлась на принципиальный матч с ЦСКА.

Наставник петербуржцев отметил, что Серебряков прилетел из Владивостока ночью перед игрой, но сумел восстановиться и выйти на лёд. Хотя голкипер пропустил за новый клуб уже на 40-й секунде, но провёл отличный матч. В итоге СКА победил в армейском дерби со счётом 3:2.

Петербуржцы постепенно исправляют ситуацию в регулярке, что доказывают результаты последних пяти матчей. Они победили «Адмирал» (2:1), «Сибирь» (3:0) и ЦСКА (3:2), а проиграли «Сочи» (4:5) и минскому «Динамо» (2:4).

Защитникам «драконов» стоит уделить особое внимание лучшему бомбардиру СКА Владимиру Алистрову, если Роман Ротенберг включит его в состав. В активе нападающего четыре заброшенные шайбы и семь ассистов.

У «Куньлуня» довольно сложный календарь. За семь дней «драконы» провели пять матчей и все проиграли. Они уступили «Авангарду» (3:4 ОТ), московскому «Динамо» (2:3), «Витязю» (1:2), «Торпедо» (2:4) и «Спартаку» (3:4).

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев надеется на новичка команды Теэму Пулккинена, который должен усилить линию нападения. На пресс-конференции после матча с красно-белыми (3:4) наставник «драконов» пообещал выпустить форварда на лёд в следующей игре.

Роман Ротенберг пробует новый стиль для СКА — силовой прессинг, работа на высоких скоростях и надёжная оборона. Для находящихся в кризисе «драконов» это сложный соперник. Весьма вероятна победа петербуржцев с преимуществом минимум в три шайбы. Поэтому поставим на СКА с форой (-2.5) за коэффициент 2.11.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Куньлунь» 9 октября 2023 года

СКА после некоторых проблем на старте регулярного сезона набрал хорошую форму, а победа над ЦСКА поможет быстро адаптироваться голкиперу Серебрякову. У «Куньлуня» большие проблемы в обороне, чем смогут воспользоваться армейцы. Кроме того, они выиграли три последние очные встречи в Санкт-Петербурге с общим счётом 17:4. Вот и поставим на победу СКА с форой (-2.5) за 2.11.

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.11.