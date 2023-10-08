«Спартак» — «Витязь». Голдобину не нужна помощь Ковальчука

Зачем ветеран красно-белым, когда в атаке у них уже есть такие результативные хоккеисты, но более молодые?

9 октября состоится матч КХЛ «Спартак» — «Витязь». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами красно-белых. Поставить на победу «гладиаторов» можно с коэффициентом 1.61. Шансы «богатырей» оценили в 4.33. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Витязь» 9 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Спартак» — «Витязь» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.42. Ставки на победу красно-белых с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.37. Если выиграют в матче «богатыри», сыграет коэффициент 3.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Витязь» (09.10.2023)

Набрал ход регулярный сезон КХЛ, предлагая болельщикам интригующие матчи практически каждый день. 9 октября 2023 года «Спартак» сыграет с «Витязем» на стадионе «Мегаспорт». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

Перед игрой грянула сенсация — 40-летний Илья Ковальчук, весьма вероятно, подпишет контракт со «Спартаком». О возможном появлении в составе трёхкратного обладателя Кубка Гагарина высказался защитник красно-белых Роман Рукавишников.

Игрок обороны москвичей рассказал, что сам узнаёт о ситуации вокруг контракта с Ковальчуком из прессы. Роман уверен, что такой опытный хоккеист станет важной деталью команды. Напомним, Илья является воспитанником «Спартака».

Подопечные Алексея Жамнова достойно проводят регулярку. Красно-белые расположились на пятой строчке Западной конференции. Они записали в актив 20 очков по итогу 16 матчей. Нападающий «Спартака» Николай Голдобин — лучший бомбардир КХЛ. Он набрал 21 (11+10) очко.

В последних пяти встречах «Спартак» победил «Северсталь» (5:3), «Сибирь» (5:2) и «Куньлунь» (4:3), а «Трактору» (1:2 ОТ) и «Локомотиву» (2:4) проиграл. Стоит отметить, что четыре из этих матчей закончились тоталом больше 5.5 шайбы!

«Витязь» находится на последнем месте турнирной таблицы Западной конференции. За 15 матчей команда набрала всего девять очков. Спасать положение руководство пригласило известного специалиста Дмитрия Рябыкина. Он подписал соглашение с клубом до конца сезона.

Работа новому главному тренеру предстоит сложная. Нужно срочно искать пути усиления игры в атаке. 25 заброшенных шайб за 15 матчей регулярки — крайне слабый результат. «Витязь» плохо выступает на выезде в этом сезоне. «Богатыри» проиграли все четыре встречи в гостях: «Ак Барсу» (4:5 ОТ), «Торпедо» (1:3), минскому «Динамо» (2:3) и ЦСКА (1:9).

Алексей Жамнов в «Спартаке» предпочитает атакующую тактическую схему. Красно-белые много забивают, но и в обороне допускают ошибки. Под руководством нового главного тренера хоккеисты «Витязя» будут действовать на пределе мотивации. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.15.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Витязь» 9 октября 2023 года

Красно-белые действуют в атакующем стиле, но часто допускают ошибки в обороне. В четырёх из пяти последних встреч «Спартака» в регулярке заброшено не менее шести шайб. В отличной форме Николай Голдобин, который сумеет создать проблемы защите «богатырей». Вот и поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.