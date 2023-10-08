«Спартак» — ЦСКА: Абаскаль должен выйти из кризиса

8 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА. Начало – в 18:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.24. В случае если победит ЦСКА, сыграет коэффициент 3.10. На ничью можно сделать ставку за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 8 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА (08.10.2023)

«Спартак» крупно задолжал своим болельщикам за последние игры. 0:7 в двух последних играх — это огромная пощёчина красно-белым.

На сегодняшний день у команды 16 очков, от «Краснодара», занимающего первое место в турнирной таблице РПЛ, спартаковцы отстают на восемь очков. При этом у «Спартака» одинаковое количество очков в турнирной таблице РПЛ с ЦСКА — ещё один принципиальный момент в дерби.

«Спартаку» ничего не остаётся, как рисковать. Домашняя победа в дерби может вернуть расположение болельщиков и успокоить экспертов, которые требуют отставки Гильермо Абаскаля. Вот только выигрывать придётся без Александра Соболева, который пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек. А другого нападающего у спартаковцев просто нет. Но и отступать некуда — поражение наверняка приведёт к отставке испанского специалиста.

У красно-синих результаты стабильнее, но игра не радует болельщиков. Удалось обыграть «Балтику», единственный гол забил Виктор Давила. Владимир Федотов здорово отладил игру, но ресурса у наставника армейцев просто нет. И огромная дыра в центре обороны. Да, возвращается в строй Мойзес, но сыгранности это точно не добавит.

«Спартаку» очень нужно победить, реабилитироваться перед болельщиками. Да, нет нападающего, но на его месте сыграет лидер команды — Квинси Промес. У ЦСКА же большие проблемы в центре обороны. Рекомендуем поставить на то, что в матче будет минимум два гола, а победит «Спартак». Поставить на такой исход можно за 2.70 по линии Winline.

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Ставка: Тотал больше 1.5 и победа «Спартака» за 2.70.

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