Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.17: Кудашову стыдно за 1:7, а Ларионов хочет повторить

«Динамо» попробует забыть поражение от «Торпедо», отыгравшись на «Северстали». В это время нижегородцы дадут бой «Локомотиву».

Клубный футбол уходит на перерыв, потому что пришло время возвращаться к матчам квалификации на ЧЕ-2024. В ожидании их мы обратим внимание на встречи КХЛ. Представляем вам экспресс с коэффициентом 9.17 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» демонстрирует неплохую форму, однако в последних матчах у команды наблюдается некоторое снижение результативности. Отметим, что в последней игре череповецкая команда сумела одержать уверенную победу над «Сочи» со счётом 10:1, однако перед этим было три поражения — от «Локомотива», «Спартака» и самого «Сочи». Также случилась победа над «Ак Барсом» В то же время «Динамо» из Москвы показывает смешанные результаты. После победы над «Куньлунем» со счётом 3:2 столичная команда потерпела болезненные поражения от «Локомотива» и «Торпедо».

Зато предыдущие встречи «Северстали» и «Динамо» в большинстве случаев заканчивались в пользу бело-голубых, что может говорить о некотором их преимуществе. Следует учесть, что в хоккее важную роль играют многие факторы, включая текущую форму команды, уровень мотивации и физическую подготовку игроков. Поэтому конечный исход матча может быть непредсказуемым. Исходя из всего вышеизложенного, наш прогноз на матч — победа московского «Динамо», но с близким счётом. На победу бело-голубых дают 2.17.

Прогноз на матч «Спартак» — «Витязь»

Предстоящий матч между «Спартаком» и «Витязем» обещает быть интересным и упорным. Это встреча двух принципиальных соперников с хорошей историей личных встреч и непростыми отношениями. За последние пять игр красно-белые одержали четыре победы, а «богатыри» смогли выиграть только однажды. Это говорит о том, что подопечные Жамнова подходят к этому матчу в качестве фаворитов.

Анализируя последние матчи обеих команд, можно заметить, что «Спартак» демонстрирует более высокий уровень игры, забивая в среднем больше голов, чем «Витязь». С другой стороны, подмосковная команда показывает хорошую оборонительную игру, что может создать проблемы для атакующих игроков хозяев. «Богатыри» в очень плохом состоянии, и выхода из кризиса не видно. У подопечных Жамнова, наоборот, дела идут хорошо. Поставим на победу «Спартака» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В предстоящем матче встретятся две команды, показывающие отличную игру в последнее время, — «Локомотив» и «Торпедо». Если судить по их последним играм, то обе команды находятся в хорошей форме, и ожидается интересная и насыщенная игра. Железнодорожники выиграли четыре из пяти последних матчей, уступив только один раз. В то же время нижегородцы одержали победу трижды, проиграв два матча.

В предыдущих очных встречах между этими командами преимущество было на стороне «Торпедо». Нижегородцы выиграли три из пяти последних матчей с ярославцами. Однако «Локомотив» сейчас показывает более устойчивую игру. Учитывая высокую эффективность обеих команд, можно ожидать матч с большим количеством забитых шайб. Если говорить о прогнозе на матч, то, учитывая текущую форму команд, а также статистику их встреч, предполагаем, что сыграет тотал больше 4.5 шайбы за 1.92.

Экспресс на 9 октября

Ставка 1: победа «Динамо» над «Северсталью» за 2.17.

Ставка 2: победа «Спартака» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

Ставка 3: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Торпедо» за 1.92.

Общий коэффициент: 2.17 Х 2.20 Х 1.92 = 9.17.