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Латвия — Армения, прогноз на матч ЧЕ-2024 12 октября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Латвия — Армения. Сперцян и Тикнизян не опускают руки
Михаил Коробов
Латвия — Армения: прогноз на матч ЧЕ-2024
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Шансы армян на выход в финальный раунд турнира заметно снизились, но сдаваться они не собираются.

12 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Латвия — Армения. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу армян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех латвийцев оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Латвия — Армения 12 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Латвия — Армения не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Латвия — Армения (12.10.2023)

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Латвия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. 12 октября состоится встреча, которая откроет программу 7-го тура отборочного турнира. На стадионе «Сконто» в Риге сборная Латвии примет Армению. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Во всех пяти матчах квалификации на чемпионат Европы сборная Латвии потерпела поражения. И если в трёх стартовых встречах латвийцы ещё дали хоть какой-то отпор Уэльсу (0:1), Турции (2:3) и Армении (1:2), то следом они без шансов уступили Хорватии (0:5) и валлийцам (0:2).

Суммарно в двух последних матчах подопечные Дайниса Казакевича нанесли всего лишь четыре удара в створ. В игре с Уэльсом, несмотря на то что она проходила в Латвии, красно-бело-красные уступили сопернику по всем статистическим показателям. Валлийцы нанесли целых 25 ударов. Они чудом не забил больше.

Обусловлены плохие результаты и статистика тем, что сборная Латвии сильно ограничена в ресурсах. Теперь у неё проглядывается ещё и моральный упадок. Подопечные Казакевича лишились шансов на выход в финальный раунд Евро-2024. Черпать мотивацию им, похоже, больше негде.

Совсем иначе дела идут у сборной Армении. В пяти встречах отборочного турнира к Евро-2024 она уступила только Турции (1:2) и Хорватии (0:1). Также подопечные Александра Петракова сыграли вничью с турками (1:1). Помимо Латвии (2:1), победили они Уэльс (4:2). Таким образом, расположились на третьем месте в турнирной таблице.

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Отставание от Хорватии и Турции составляет три очка. Шансов выйти на Евро-2024 напрямую у армян, по правде говоря, немного. У хорватов есть матч в запасе, а у турок имеется преимущество за счёт победы в очной встрече. Однако подопечные Петракова не теряют надежду.

Наир Тикнизян заявил, что если его национальная команда выиграет все оставшиеся матчи, то всё может поменяться. Защитник «Локомотива» и сборной Армении ощутимо прибавил в последнее время. В 20 матчах во всех турнирах в этом сезоне он отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Петракова критиковали за то, что он вызвал выступающих в РПЛ футболистов в национальную команду. Однако тренер закрыл глаза на осуждение, а принятое им решение впоследствии оказалось очень правильным. В четырёх из восьми забитых сборной мячей приняли непосредственное участие Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян и Иву Угочукву.

На октябрьские матчи Петраков вновь вызвал эту компанию игроков, а также недавно отказавшегося от сборной России 22-летнего полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна. Примечательно, что после летнего трансферного окна Сперцян и Тикнизян вошли в топ-4 самых подорожавших футболистов РПЛ.

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Лидер «Краснодара» и ведущий защитник «Локомотива» набрали отменную форму. Без сомнения, они помогут своей национальной команде обыграть латвийцев и тем самым увеличат шансы на попадание в финальный раунд чемпионата Европы. Поставить на то, что армяне победят Латвию, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Латвия — Армения 12 октября 2023 года

Латвия, судя по всему, утратила всякий стимул. Если на домашнем стадионе красно-бело-красные безвольно уступили Уэльсу, то и у Армении вряд ли получится отобрать очки. Лидеры армян пребывают на подъёме, а также по-прежнему сохраняют веру в выход своей сборной в финальный раунд Евро-2024. Сперцян и Тикнизян помогут команде решить задачу.

Ставка: победа Армении за коэффициент 1.90.

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