Экспресс на футбол с коэффициентом 62.0: шотландцы только раззадорили Испанию

12 октября пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 62.0 из встреч, которые будут сыграны ближайшей ночью. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч Испания — Шотландия

Испания и Шотландия вновь столкнутся в рамках отборочного цикла ЧЕ-2024. Встреча обещает быть увлекательной, так как обе команды известны своим стилем игры и техническим мастерством. Не забудем, что в последнем очном матче шотландцы обыграли испанцев со счётом 2:0, что безусловно добавляет интриги предстоящему матчу.

На текущий момент Испания показывает очень хорошую форму, в последних пяти встречах она одержала четыре победы, одну из которых по пенальти в Лиге наций, а также проиграла как раз шотландцам. Особенно впечатляют результаты последних двух игр — команда Луиса де ла Фуэнте обыграла своих соперников с общим счётом 13:1.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Шотландия, в свою очередь, также не уступает, одержав победы в четырёх из пяти последних игр. Хотя воспринимать всерьез последнюю товарищескую игру с Англией (1:3) не стоит. В квалификации к Евро-2024 у шотландцев полный порядок. Они лидируют в группе А.

При этом букмекеры на этот раз отдают предпочтение Испании, устанавливая коэффициент на их победу лишь 1.32 против 10.50 у Шотландии. Однако, несмотря на это, стоит учесть, что шотландцы уже однажды сумели удивить.

С учётом текущей формы команд и их предыдущих встреч предсказать исход определённо сложно. Тем не менее, учитывая отличную форму Испании и её мотивацию отомстить за прошлое поражение, можно предположить, что она выйдет из этого поединка победителем. Предполагаемый счёт — 3:1 в пользу Испании. Коэффициент 12.00.

Прогноз на матч Беларусь — Румыния

Итак, матч между командами Беларуси и Румынии, безусловно, обещает быть интересным. Несмотря на то что белорусы в последних играх показывали не самые лучшие результаты, они имеют все шансы удивить.

Однако, судя по статистике прошлых встреч этих команд, Румыния выглядит сильнее. Из пяти последних игр с белорусами она выиграла три, в то время как сами белорусы — ни одной. Последняя очная встреча этих команд в марте 2023 года закончилась со счётом 2:1 в пользу румынской сборной.

Исходя из коэффициентов букмекеров, явным фаворитом этой встречи выглядит Румыния. Коэффициенты на победу этой команды варьируются в районе 1.60, в то время как на Беларусь они достигают отметки 6.30.

Это будет трудная игра для Беларуси, но в любом случае надеемся на интересную и упорную борьбу на поле. Всё же белорусская команда в последнее время выглядит не так удручающе. На гол наиграть способна. Обе забьют за 2.20.

Прогноз на матч Албания — Чехия

Мы с вами готовимся к интересному матчу между командами Албании и Чехии. Взглянув на их предыдущие игры, видим, что албанцы выиграли три из последних пяти встреч в квалификации Евро-2024, в то время как чехи одержали победу лишь в двух — зато оба раза с разгромным счетом (3:0 и 4:1), что говорит об атакующей мощи команды.

Учитывая текущую форму обеих команд, показатели Чехии кажутся более привлекательными. В последнем очном матче в Чехии была зафиксирована ничья 1:1. Но, несмотря на это, чехи показали сильную игру в атаке в последующих матчах, и я ожидаю, что они продемонстрируют её и в предстоящем матче.

Также стоит обратить внимание на коэффициенты букмекеров. Букмекеры видят гостей более вероятными победителями, с коэффициентами на победу варьирующимися в районе 2.35, в то время как на победу Албании дают от 3.35. Это ещё один момент в пользу Чехии.

Исходя из всего выше сказанного, прогноз будет в пользу Чехии. Футболисты показали более крепкую форму в последних играх и, судя по ставкам букмекеров, кажутся более вероятными победителями. Ожидаем, что исход матча будет в пользу гостей. Пусть даже хозяева и сумеют проявить себя и забить. Коэффициент 2.35.

Экспресс на матчи 12 октября

Ставка 1: победа Испании в матче с Шотландией с точным счётом 3:1 за 12.0.

Ставка 2: обе забьют в матче Беларусь — Румыния за 2.20.

Ставка 3: победа Чехии в матче с Албанией за 2.35.

Общий коэффициент: 12.0 Х 2.20 Х 2.35 = 62.0.