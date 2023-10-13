Нидерланды — Франция: Мбаппе прервёт голевую засуху

13 октября состоится отборочный матч Евро-2024 Нидерланды — Франция. Начало – в 21:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 2.30. В случае если победит сборная Нидерландов, сыграет коэффициент 3.15. На ничью можно сделать ставку за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч Нидерланды — Франция будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет в его размере до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Франция (13.10.2023)

Матч Нидерланды — Франция интересен, но с точки зрения турнира не слишком важен. Эти команды на 99% займут первые два места в своей группе, соперники слишком слабы. Ирландия и Гибралтар по сути уже отвалились, Греция пока ещё цепляется за свои шансы, но шансов у этой команды тоже немного. Так что главной мотивацией для хозяев поля станут реваншистские настроения. Всё-таки на старте отбора Франция забила команде Рональда Кумана четыре мяча, не пропустив ни разу.

Вообще у Кумана пока не складывается. Да, тех, кого должны, «оранжевые» обыгрывают, но сильным соперникам неизменно уступают. Так было в матче с Францией, так было и в Лиге наций, где голландцы остались четвёртыми. Причём играли на своём поле, но уступили как Хорватии, так и Италии. Недовольство Куманом растёт.

Сейчас бы выиграть у Франции и доказать критикам, что проблемы решаются, но не очень понятно, как именно Куман собирается это делать. А тут ещё и Коди Гакпо получил достаточно серьёзную травму и пропустит матч. Впрочем, у наставника «оранжевых» было время что-нибудь придумать, посмотрим на его домашние заготовки.

Что до Франции, то команда Дидье Дешама идёт по отборочному турниру как по ковровой дорожке: пять матчей — пять побед, разница мячей 11:0. Ещё немного, и французы обеспечат себе выход на чемпионат Европы, а там можно и проверять молодёжь, экспериментировать с составом.

Главная проблема Дешама — вернуть уверенность Килиану Мбаппе. Форвард никак не может подстроиться под игровую модель Луиса Энрике в «ПСЖ», мало забивает и явно пребывает не в лучшем состоянии. Сборная сейчас — настоящий глоток свежего воздуха для главной звезды французов. Дешам готов выстроить игру команды под форварда. Тем более что остальные лидеры команды пребывают в отличной форме: и Антуан Гризманн, и Оливье Жиру сделают всё, чтобы помочь партнёру.

Вряд ли нам стоит ждать голевой феерии, которую мы увидели в первом матче этих команд. «Оранжевые» прекрасно понимают, что лететь шашки наголо чревато, ну а французы же сыграют по счёту. Вероятнее всего, французы не проиграют, вполне возможно, что и победят. Но много голов в матче не будет. Поставить на то, что Франция не проиграет и ТМ 2.5, можно за 2.33 по линии Winline.

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Ставка: Франция не проиграет и ТМ 2.5 за 2.33.

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