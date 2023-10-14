Турция — Латвия. С Монтеллой есть будущее

15 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Турция — Латвия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу турок можно с коэффициентом 1.13. Шансы латвийцев оцениваются в 22.0. На ничью дают коэффициент 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Турция — Латвия 15 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Турция — Латвия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют турки, сыграет коэффициент 1.02. Гол латвийцев доступен с коэффициентом 2.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.67.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Турция — Латвия (15.10.2023)

15 октября в матче квалификации на Евро-2024 Турция на домашнем стадионе «Ени Адана» примет Латвию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В минувшей встрече с Арменией подопечные Дайниса Казакевича победили со счётом 2:0 и стали авторами сенсации.

Тем не менее квалификацию на Евро-2024 латвийцы провалили. Они провели шесть встреч и набрали всего три очка. «11 волков» проиграли дважды Уэльсу (0:1 и 0:2), Турции (2:3), Армении (1:2) и Хорватии (0:5). Победа в игре с Арменией (2:0) остаётся пока единственной для Латвии.

Наставник «11 волков» Дайнис Казакевич на пресс-конференции после матча с армянами сообщил, что сборная снова заслуживает поддержку болельщиков. Его подопечные показали характер, обыграв сильного соперника в меньшинстве. Напомним, забитыми мячами отметились Янис Икауниекс и Даниэль Балодис. С 53-й минуты латвийцы играли вдесятером после удаления Марциса Ошса.

Главный тренер Дайнис Казакевич постарался подготовить неприятный сюрприз для Армении и сделал несколько тактических изменений. Но вряд ли подобный трюк он сумеет провернуть второй раз. Тренерский штаб Турции учтёт ошибки Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна, поэтому на недооценку латвийцам вряд ли стоит рассчитывать.

К тому же Турция получила положительные эмоции после важной победы в выездной встрече с фаворитом группы Хорватией (1:0). Единственный гол в матче забил Барыш Йылмаз на 30-й минуте. Для 23-летнего форварда «Галатасарая» этот мяч стал первым за сборную.

Главный тренер «лунных звёзд» на пресс-конференции после игры рассказал, что победа в матче с Хорватией — отличный старт его карьеры в сборной Турции. Винченцо Монтелла отметил мотивацию футболистов и их самоотдачу на поле. Также он похвалил группу атаки, которую назвал светлым будущим турецкого футбола.

Турция слабо выступает на домашней арене в квалификации Евро-2024. «Лунные звёзды» провели три встречи: победили Уэльс (2:0), завершили вничью матч с Арменией (1:1) и проиграли Хорватии (0:2). Весьма вероятно, что именно это стало причиной увольнения Штефана Кунца, который возглавлял турецкую сборную с 2021 года.

Отметим, что в Турции нет ярко выраженного бомбардира. Сразу девять футболистов забили по одному мячу в квалификации Евро-2024. Это усложняет задачу соперникам. Сложно предположить заранее, от кого из игроков будет исходить главная угроза воротам.

Наверняка Винченцо Монтелла задействовал бы в составе Арду Гюлера — полузащитника мадридского «Реала». Но футболист лишь несколько дней назад приступил к тренировкам после травмы. Напомним, Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» в минувшее летнее трансферное окно. На данный момент хавбек не успел провести ни одной игры за «галактикос».

Турки занимают первое место в группе. Им необходимо побеждать латвийцев, чтобы улучшить шансы выйти на чемпионат Европы. Несмотря на победу во встрече с Арменией, у подопечных Дайниса Казакевича остались проблемы при игре в обороне и организации контратак. Рекомендуем обратить внимание на победу Турции с форой (-2.5) за коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Турция — Латвия 15 октября 2023 года

Турция после победы в матче с Хорватией получила дополнительную мотивацию. «Лунные звёзды» расположились на первом месте таблицы и, весьма вероятно, постараются выиграть с крупным счётом. Линия нападения у них состоит из молодых и амбициозных игроков, которым есть что доказывать. Оборона Латвии вряд ли выдержит напор позиционного нападения турок.

Ставка: победа Турции с форой (-2.5) за 2.13.