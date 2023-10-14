Норвегия — Испания. Холанд попрощается с мечтой о Евро-2024

Стараний лучшего бомбардира АПЛ не хватит для того, чтобы выбить «Красную фурию» из колеи. Она набрала сумасшедший ход.

15 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Норвегия — Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Красной фурии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «свёрл» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Норвегия — Испания 15 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Норвегия — Испания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Норвегия — Испания (15.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. 15 октября состоятся сразу девять встреч 8-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Уллевол» в Осло сборная Норвегии примет Испанию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В шести матчах отборочного турнира на Евро-2024 норвежцы победили только Кипр (3:1 и 4:0) и Грузию (2:1). Также они сыграли с грузинами вничью (1:1). Уступили подопечные Столе Сольбаккена сначала разгромно Испании (0:3), а затем шотландцам, со счётом 1:2.

Причина неудач «свёрл» кроется в недостаточно качественной комплектации состава. За них выступают несколько топовых футболистов — защитник «Наполи» Лео Эстигор, форвард «Вильярреала» Александр Сёрлот, хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор и, конечно же, лучший бомбардир минувшего розыгрыша АПЛ Эрлинг Холанд. Однако их стараний регулярно оказывается недостаточно.

У норвежцев дефицит качественных защитников. В шести матчах они пропустили восемь мячей. Даже во встрече с главным аутсайдером группы Кипром подопечным Сольбаккена на домашнем стадионе не удалось сохранить ворота на замке. За 90 минут они позволили сопернику нанести восемь ударов. Хорошо, что только два из них пришлись в створ.

Эрлинг Холанд принял участие только в четырёх из шести матчей квалификации на Евро-2024, в которых забил шесть мячей. Таким образом, он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Норвегии. На счету нападающего 27 голов в 27 встречах за национальную команду. Статистика потрясающая, но она мало о чём говорит.

Несмотря на старания форварда «Манчестер Сити», «свёрла» не сумели квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре и заняли только второе место в группе в недавнем розыгрыше Лиги наций. Будь у Холанда больше топовых сокомандников, сборная Норвегии была бы на порядок опаснее.

У Испании ресурсов гораздо больше, чем у норвежцев. На каждой позиции у Луиса де ла Фуэнте выступает мастер своего дела. Результаты соответствующие. «Красная фурия» преуспевает во всех турнирах и демонстрирует комбинационный доминирующий футбол отменного качества.

Недавно испанцы выиграли Лигу наций. В полуфинале они победили Италию (2:1), а в решающем матче – Хорватию (0:0, по пенальти 5:4). Всё замечательно и в квалификации на Евро-2024. Подопечные де ла Фуэнте располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от шотландцев составляет три очка, но у них ещё есть матч в запасе.

У «Красной фурии» есть все шансы выиграть группу. В пяти встречах она уступила только Шотландии (0:2), на выезде. Во всех остальных матчах одержала результативные победы, в частности отомстила «тартановой армии» (2:0). За этот период времени испанцы забили 18 мячей, а пропустили только три.

Главный тренер шотландцев Стив Кларк остался разочарован ответной игрой с Испанией. У его подопечных был шанс зацепиться за очки. На 60-й минуте они даже сумели открыть счёт, но после видеопросмотра арбитр отменил забитый Скоттом Мактоминеем гол из-за фола в атаке. Этот эпизод стал ключевым.

В первом тайме испанцев сильно подводила реализация моментов, но после пропущенного незасчитанного мяча они прибавили ещё сильнее и забили два мяча. В очередной раз сработали замены де ла Фуэнте. Сначала Альваро Мората забил с передачи появившегося на поле на 67-й минуте Хесуса Наваса. Затем отличился Ойан Сансет, вышедший вместо Микеля Мерино также на 67-й минуте.

Всего испанцы нанесли 18 ударов в матче с шотландцами. Они вполне могли забить больше, но неоднократно мяч пролетел в считаных сантиметрах от штанги. Поставить на победу раздухарившийся «Красной фурии» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Всё ведёт к тому, что испанцы оставят Эрлинга Холанда за бортом Евро-2024. Для того чтобы лишить норвежцев шансов выйти в финальный раунд турнира, им достаточно зацепиться за ничью в предстоящем матче. Несмотря на то что встреча состоится в Осло, «Красная фурия» выглядит явным фаворитом.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Норвегия — Испания 15 октября 2023 года

У сборной Норвегии хуже комплектация состава, рисунок футбола, и конечно же, результаты. Благодаря Холанду «свёрла» ещё могут побеждать середняков и аутсайдеров, но во встречах с сильными соперниками они постоянно много пропускают и проигрывают. «Красная фурия» пребывает на подъёме. В текущем тонусе она выглядит одним из главных фаворитов всего турнира. Подопечные де ла Фуэнте деклассируют даже очень крепкую оборону соперников.

Ставка: победа Испании за коэффициент 2.00.