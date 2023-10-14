Польша — Молдавия. Клещенко обернёт травму Левандовского в свою пользу

15 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Польша — Молдавия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех молдаван оценён экспертами в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Польша — Молдавия 15 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Польша — Молдавия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Польша — Молдавия (15.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. 15 октября состоятся сразу девять встреч 8-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Народовы» в Варшаве померяются силами Польша и Молдавия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В шести матчах отборочного турнира на Евро-2024 «белые орлы» победили только лидирующую Албанию (1:0) и замыкающие турнирную таблицу Фарерские острова (дважды 2:0). Уступили они сначала Чехии (1:3), а затем как раз Молдавии (2:3) и албанцам (0:2).

Неудовлетворительные результаты побудили «белых орлов» к действию. Бывший наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш был отправлен в отставку. Занял должность главного тренера бело-красных Михал Пробеж, обладающий небогатым опытом руководства на международной арене.

Ранее Пробеж возглавлял только молодёжную сборную страны. Под его руководством основная национальная команда провела пока только один матч, в котором не без труда победила Фарерские острова. Соперник с 49-й минуты играл в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество, «белым орлам» удалось забить только два мяча.

Примечательно, что во встрече с Фарерскими островами не принимал участия лучший бомбардир Польши Роберт Левандовски. Предстоящий матч голеадор также пропустит. Он получил травму в игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:0). Сообщается, что 35-летний нападающий выбыл на неопределённый срок.

Потеря очень болезненная. В пяти матчах отборочного турнира на Евро-2024 Левандовски отметился тремя голами и одной результативной передачей. В 10 встречах в составе «Барселоны» форвард записал на свой счёт шесть забитых мячей и три голевые передачи. Его лидерских качеств «белым орлам» будет не хватать.

Для сборной Молдавии это отличная возможность увеличить шансы на получение путёвки в финальный раунд Евро-2024. Сейчас она располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Отставание от Польши составляет одно очко, но при этом у подопечных Сергея Клещенко есть игра в запасе.

С тех пор как в прошлом легендарный футболист стал главным тренером национальной команды Молдавии, у неё появились характер и сила воли. Во встрече с Польшей подопечные Клещенко к 47-й минуте проигрывали со счётом 0:2. В частности благодаря грамотным заменам им удалось перевернуть игру и вырвать сенсационную победу.

Помимо поляков, в пяти встречах квалификации на Евро-2024 молдаване победили Фарерские острова (1:0). Уступили они только Албании (0:2), на выезде. Также подопечные Клещенко сыграли вничью с Фарерскими островами (1:1) и Чехией (0:0). В оставшихся трёх играх будет непросто, но шансы есть.

Клещенко вывел свою национальную команду на новый уровень. До квалификации на Евро-2024 она отлично выступила в Лиге наций. В шести матчах молдаване уступили только выигравшей группу из-за лучших дополнительных показателей Латвии (2:4). Вничью сыграли с Андоррой (0:0). Победили Лихтенштейн (дважды 2:0), латвийцев (2:1) и андоррцев (2:1).

Конечно, у сборной Молдавии далеко не так много ресурсов, как у Польши. Однако сейчас она пребывает на подъёме и совершает одну сенсацию за другой. Предлагаем сделать ставку на то, что подопечные Клещенко как минимум не проиграют в предстоящем матче. Коэффициент на данное событие солидный — 4.80.

Две последние официальные очные встречи закончились именно так. Если уж с Робертом Левандовским в составе поляки не сумели обыграть молдаван, то без него тем более вряд ли получится победить. Единственное, что свидетельствует в их пользу — это то, что матч состоится в Варшаве.

Ещё непонятно, как в дальнейшем будут вести себя «белые орлы» под руководством Михала Пробежа. Победа в игре с замыкающими турнирную таблицу Фарерскими островами мало о чём говорит. Уверенностью в игре поляков, несмотря на численный перевес, и не пахло.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Польша — Молдавия 15 октября 2023 года

Сборная Польши добыла не лучшие результаты в шести матчах квалификации Евро-2024, а совсем недавно пережила смену главного тренера. Более того, она лишилась лидера — Левандовски травмирован. Всё это в совокупности со стремительным прогрессом молдаван, а также историей последних двух очных встреч свидетельствует в пользу того, что бело-красные потеряют очки в грядущей игре.

Ставка: Молдавия не проиграет за коэффициент 4.80.