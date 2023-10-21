«Челси» — «Арсенал»: календарь не сыграл на руку Почеттино

21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ «Челси» — «Арсенал». Начало – в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 2.29. В случае если победит «Челси», сыграет коэффициент 3.25. На ничью можно сделать ставку за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 21 октября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Челси» — «Арсенал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» (21.10.2023)

«Челси» завалил старт сезона: какое-то время команда была даже около зоны вылета. Маурисио Почеттино досталось очень непростое наследство. Но в последних турах лондонцы показали признаки выздоровления: две победы подряд в АПЛ, а если добавить сюда ещё и успех в игре Кубка лиги с «Брайтоном», то серия побед «Челси» составляет уже три матча. «Бёрнли» даже получилось обыграть крупно. Тот случай, когда пауза на матчи сборных оказалась некстати. Тем более что первый матч после перерыва предстоит сыграть с «Арсеналом».

«Канониры» перед паузой в важнейшей встрече обыграли «Манчестер Сити». Это мощнейший моральный допинг для команды. Сразу забылось и сенсационное поражение от «Ланса» в Лиге чемпионов. Команда занимает второе место в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям уступая «Тоттенхэму».

Разумеется, «Арсенал» — фаворит матча. И по игре, и по состоянию, и по статистике. «Канониры» выиграли у «Челси» три последние личные встречи, более того, «Арсенал» трижды подряд уезжал с победой со «Стэмфорд Бридж». А вообще на своём поле «Челси» не может обыграть оппонента уже более пяти лет.

Да, «Челси» выиграл несколько последних матчей, но это были не самые сильные соперники, да и победные эмоции притупились: времени прошло достаточно. Игра «Арсенала» куда более выстроена. У «Челси» большие проблемы в атаке. Так что попробуем рискнуть и поставить не просто на победу гостей, а на сухую победу. Поставить на такой исход можно за 4.10 по линии Winline.

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Ставка: сухая победа «Арсенала» за 4.10.

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