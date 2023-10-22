«Фиорентина» — «Эмполи». Для Итальяно нет авторитетов

«Лилии» готовы обыгрывать как чемпионов Серии А, так и середняков.

23 октября состоится матч 9-го тура Серии А «Фиорентина» — «Эмполи». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лилий» можно с коэффициентом 1.43. Шансы «синих» оценили в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Эмполи» 23 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Фиорентина» — «Эмполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют «фиолетовые», сыграет коэффициент 1.07. Гол «синих» доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Эмполи» (23.10.2023)

В эти выходные после международного перерыва в Серии А «Эмполи» приезжает во Флоренцию, чтобы встретиться с «Фиорентиной», стремясь подняться из зоны выбывания после ужасного начала сезона.

У «синих» на данный момент плохие результаты, и хотя они не находятся на дне турнирной таблицы, но в этом розыгрыше Серии А забили всего один гол в восьми матчах и пропустили 16 — больше только у «Салернитаны», находящейся ниже.

Как ни странно, этот единственный гол был забит в ворота той самой «Салернитаны». Тогда «синие» одержали победу со счётом 1:0.

«Эмполи» уже пять встреч подряд не может забить ни одного гола, а также является худшим клубом по показателю забитых мячей среди участников пяти ведущих европейских лиг.

Если добавить к этому поражение от «Читтаделлы» (1:2) в Кубке Италии, то можно говорить о том, что «синие» являются худшей командой Европы на данный момент. Автором того самого единственного гола является Франческо Капуто.

Первые три матча в Серии А «Эмполи» проиграл, пропустив пять мячей. Он уступил «Вероне», «Монце» и «Ювентусу». Вскоре после этого «синие» потерпели крупное поражение во встрече с «Ромой» со счётом 0:7, а затем проиграли дома «Интеру» — 0:1.

Вскоре после победы над «Салернитаной» «Эмполи» уступил «Болонье» (0:3), а с «Удинезе» сыграл вничью со счётом 0:0.

Что касается «Фиорентины», то для неё старт этого сезона выдался удачным: она на три очка опережает действующего чемпиона Серии А «Наполи» и входит в четвёрку сильнейших клубов. «Фиолетовые» также всего на пять очков отстают от лидирующего «Интера».

К этому матчу «лилии» подходят после победы в игре с «Наполи» (3:1). Йосип Брекало забил уже через семь минут после стартового свистка, а во втором тайме Джакомо Бонавентура забил гол, а Николас Гонсалес стал автором третьего мяча. В этом сезоне флорентийцы проиграли лишь однажды — на «Сан-Сиро» миланскому «Интеру» (0:4).

Вряд ли ослабленный «Эмполи», находящийся в плохой форме, сможет навязать достойную борьбу «Фиорентине», проигравшей всего один матч в этом сезоне. Мы считаем, что «лилии» выиграют и тотал будет больше 2.5 мяча за 2.05.

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.