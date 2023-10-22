«Валенсия» — «Кадис». От Романа Яремчука ждут голов!

Бараха поделился ожиданиями, что украинец забьёт много мячей. Возможно, начнёт в этой игре?

23 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Кадис». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «летучих мышей» можно с коэффициентом 1.78. Шансы «жёлтой подлодки» оценили в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Кадис» 23 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Валенсия» — «Кадис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют «летучие мыши», сыграет коэффициент 1.25. Гол «жёлтой подлодки» доступен с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Кадис» (23.10.2023)

В понедельник вечером на «Месталье» встретятся «Валенсия» и «Кадис». Обе команды стремятся вернуться к победам после неубедительного выступления в последних матчах.

После хорошего старта чемпионата Испании «летучие мыши» зашли в тупик: сыграв вничью с «Мальоркой» (1:1), команда Рубена Барахи продлила безвыигрышную серию до четырёх встреч.

Несмотря на неудачный отрезок, «Валенсия» по-прежнему занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 11 очков в девяти встречах этого сезона.

Домашняя форма «летучих мышей» не кажется стабильной: поражение в игре с «Реалом Сосьедад» (0:1) означает, что из пяти последних домашних матчей в Ла Лиге «Валенсия» выиграла два раза и сыграла вничью один раз. Последние матчи на «Месталье» были малорезультативными: в 8 из 12 домашних игр было забито менее 2.5 мяча.

«Кадис» занимает 14-е место в таблице Примеры, но отстаёт от «Валенсии» всего на два очка. Поражение со счётом 0:1 во встрече с «Жироной» в минувшем туре означает, что «жёлтая подлодка» остаётся без побед в пяти последних играх.

Однако последние выездные результаты «Кадиса» не предвещают возвращения к победному пути в Ла Лиге: клуб проиграл три гостевых матча и один завершил вничью.

Неудачная игра в обороне, несомненно, мешает «жёлтой подлодке» на выезде: в трёх из четырёх встреч она пропускала не менее двух голов.

Мы прогнозируем, что «Валенсия» вернётся к победному пути и обыграет «Кадис», но много голов не ждём. Ставка на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30 выглядит вполне оправданно.

Не так давно «летучие мыши» усилились Романом Яремчуком. Пока украинец провёл всего три матча, в которых не отметился результативным действием. Главный тренер рассказал, что ждёт от спортсмена много голов.

Ставка: победа «Валенсии» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.