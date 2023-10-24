Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 26.0: тен Хаг останется в борьбе за плей-офф

24 октября пройдут очередные матчи в Лиге чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 26.0 из встреч, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч «Брага» — «Реал»

«Брага» в последних пяти матчах показала отличные результаты, одержав четыре победы и потерпев лишь одно поражение от «Наполи». Однако стоит отметить, что все победы были одержаны над командами, существенно уступающими в классе грядущему сопернику.

«Реал» Мадрид же уверенно выиграл четыре из пяти последних встреч, а в матче с «Севильей» умудрился сыграть вничью. Все победы были одержаны с достаточно крупным счётом, что говорит о хорошей атакующей мощи мадридской команды. Так что букмекеры справедливо считают гостей явными фаворитами этого матча, что подтверждается коэффициентами.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Вероятность победы «Браги» оценивается в среднем в 6.00, тогда как победа «Реала» оценивается примерно в 1.50. Таким образом, шансы «Браги» на победу крайне малы. Исходя из этого, можно предположить, что «Реал» продолжит свою победную серию в этом матче.

Однако на данном этапе «Брага» является сильной командой. Она вряд ли сможет противостоять мощной атаке мадридцев, но вполне может рассчитывать на гол на своём поле. Ставим на обе забьют за 1.63.

Прогноз на матч «Севилья» — «Арсенал»

«Севилья» в последних матчах показала неплохую игру, но имеет некоторые проблемы с реализацией моментов, что видно по недавним встречам. Тут ничьи с «Реалом» и «Райо Вальекано», поражение от «Барселоны». Впрочем, победа над «Альмерией» с разгромным счётом 5:1 в конце сентября говорит о том, что севильянцы способны на многое.

С другой стороны, «Арсенал» показывает хорошую форму, как видно из его последних встреч. Включаем, разумеется, победы над «Манчестер Сити» и «Брентфордом», а также ничью с оживающим «Челси». Безусловно, «Арсенал» находится в более устойчивой форме, чем испанские соперники.

Согласно букмекерам, «Арсенал» является фаворитом встречи. Прошлые матчи этих команд также говорят в пользу англичан. Самая последняя товарищеская встреча в 2022 году завершилась в пользу «канониров» со счётом 6:0.

Учитывая всё вышеуказанное, а также текущую форму команд, можно предположить, что «Арсенал» покажет свою привычную уверенную игру и выиграет этот матч. Коэффициент 1.77.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном», без сомнения, будет интересен. Состояние команд в нынешнем сезоне отличается — «МЮ» считается явным фаворитом, учитывая его текущую форму и статистику встреч.

Из последних пяти матчей «красные дьяволы» выиграли три, проиграли два. В то время как «Копенгаген» выиграл всего два матча, проиграв два и один завершив вничью. Учитывая предыдущие очные встречи этих двух команд, «Манчестер Юнайтед» остаётся в плюсе, выиграв два из трёх матчей и проиграв один.

Однако, несмотря на преимущества «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген» является сильной командой, способной дать бой любому сопернику. Последняя победа над «Вайле» со счётом 2:1 показывает, что датчане могут добиваться результатов, даже когда приходится противостоять трудностям.

Учитывая всё вышеизложенное, прогноз на этот матч предполагает победу «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы великолепно справляются с давлением и имеют достаточный опыт, чтобы обойти «Копенгаген», даже несмотря на то, что последний показал неплохую форму в последнем матче.

Ожидается, что счёт будет 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед». Коэффициент 9.00. Конечно, в футболе всё возможно, и «Копенгаген», несомненно, будет бороться до конца. Но английский клуб выглядит сильнее в этой паре.

Экспресс на матчи 24 октября

Ставка 1: обе забьют в матче «Брага» — «Реал» за 1.66.

Ставка 2: победа «Арсенала» над «Севильей» за 1.77.

Ставка 3: победа «МЮ» над «Копенгагеном» 2:1 за 9.00.

Общий коэффициент: 1.66 Х 1.77 Х 9.00 = 26.0.