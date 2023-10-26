«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли». Малком утрёт нос Рияду Марезу

27 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лидеров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «крепости трофеев» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» 27 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.34.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» (27.10.2023)

В самом разгаре обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. 27 октября состоятся три встречи 11-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в городе Эр-Рияд «Аль-Хиляль» примет «Аль-Ахли». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

«Аль-Хиляль» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. Отрыв от «Аль-Таавуна» составляет три очка. «Лидеры» являются единственной командой Про-Лиги, которая в текущем розыгрыше первенства ни разу не проиграла. Ничьих при этом всего две — с «Аль-Фейхой» (1:1) и «Дамаком» (1:1).

Кроме того, преуспевают подопечные Жорже Жезуша в Кубке саудовских чемпионов и Лиге чемпионов АФК. В трёх встречах группового этапа ЛЧ они сыграли вничью с «Навбахором» (1:1), а также разгромили «Нассаджи Мазандаран» (3:0) и «Мумбаи Сити» (6:0).

В 14 последних встречах во всех официальных турнирах команда из Эр-Рияда пропустила только 11 мячей, в то время как забила 35. 17 из них на двоих соорудили приобретённые «Аль-Хилялем» летом звёзды — экс-форвард «Зенита» Малком и лучший бомбардир сборной Сербии Александр Митрович.

Бразилец, правда, гораздо чаще радовал результативностью на старте сезона. В последних семи встречах во всех официальных турнирах он записал на свой счёт всего один гол и результативную передачу. Спад связан с тем, что Жорже Жезуш стал чаще использовать Малкома на фланге, а на занимаемую им ранее позицию начал ставить Неймара.

Однако недавно Неймар получил тяжелейшую травму. Нападающего ждут операция и длительное восстановление. В последней встрече с «Мумбаи Сити» Жезуш решил попробовать на его позиции Сергея Милинковича-Савича, но серб отметился только одним забитым мячом. Велика вероятность, что тренер прибегнет к использованной ранее стратегии и вернёт Малкома на привычную позицию.

«Аль-Ахли», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У него столько же очков, сколько у занимающего третью строчку «Аль-Насра», но хуже дополнительные показатели. Отставание от «Аль-Хиляля» составляет четыре очка.

В 10 встречах в Про-Лиге клуб из Джидды уступил «Аль-Фатеху» (1:5) и «Аль-Насру» (3:4). Также он сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» (0:0). Несмотря на старания экс-голкипера «Челси» Эдуарда Менди, за этот период времени «крепость трофеев» пропустила 14 мячей, что в два раза больше, чем у «Аль-Хиляля» за этот же период времени.

Сами подопечные Маттиаса Яйссле забили 20 голов. Интересно, что только три из них записал на свой счёт Роберто Фирмино. Также экс-форвард «Ливерпуля» отметился двумя результативными пасами. Адаптация звёздного бразильца и одного из самых перспективных футболистов Испании Габриэля Вейги складывается крайне неудачно.

Делают результат два других приобретённых этим летом «Аль-Ахли» звёздных футболиста — Рияд Марез и Франк Кессье. На двоих они забили восемь мячей в 10 матчах в Про-Лиге. Бывший нападающий «Манчестер Сити» записал на свой счёт четыре гола и столько же результативных передач.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.05. Дополнительное преимущество подопечным Жорже Жезуша даст поддержка домашних трибун. В пяти матчах в Про-Лиге дома они забили 12 мячей, а пропустили только два.

Лучше клуба из Эр-Рияда на домашнем стадионе выступает как раз только «крепость трофеев». И то, сыграв на один матч больше.

Прогноз и ставка на матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» 27 октября 2023 года

«Аль-Хиляль» более стабилен, чем «Аль-Ахли». В отличие от «крепости трофеев», в которой практически в одиночку делает результат Марез, у «лидеров» в хорошем тонусе пребывает бóльшая часть звёздных игроков. На домашнем стадионе у команды из Эр-Рияда есть все шансы победить клуб из Джидды. Голов наверняка будет много. На двоих команды забили без малого 50 мячей в 12 встречах в Про-Лиге. Думается, порадуют результативностью они и в этот раз.

Ставка: «Аль-Хиляль» победит и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.