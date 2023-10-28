Участвовать могут даже те, кто уже клиент букмекера.

iPhone 15, PS 5 и другие призы за ставки на «эль класико»! Новая акция от Winline

28 октября состоится первое «эль класико» сезона: «Барселона» примет «Реал». Начало матча — в 17:15 мск.

Каталонцы борются с эпидемией травм, но всё равно идут очень прилично по турниру. «Реал» подходит к матчу без особых кадровых сложностей. Что победит: молодость или опыт? Тренер новой волны Хави или хитрый лис Карло Анчелотти?

Об этом мы узнаем совсем скоро из прямой трансляции. А букмекер Winline приготовил акцию, в которой разыграет iPhone 15, PS 5 и другие крутые призы. Участвовать могут все!

Как принять участие в акции

Участвовать в акции Winline, посвящённой «эль класико», могут все. Нужно только выполнить простые условия.

Если вы ещё не клиент Winline, нужно зарегистрироваться с промокодом CLASICO до 28 октября включительно, пройти простую идентификацию и пополнить счёт на любую сумму.

Если вы уже клиент Winline, нужно сделать ставку на 2810 рублей на любой коэффициент в рамках «эль класико».

Какие призы можно выиграть

Букмекер разыграет множество призов к главному матчу выходных. Вот что можно выиграть в рамках акции:

iPhone 15 PRO MAX;

iPhone 15 PRO;

PlayStation 5 + игра EA FC 24;

комплект мерча любимого клуба (рюкзак, футболка, кепка);

джерси «Барселоны» или «Реала»;

фрибеты на сумму до 10 000 рублей;

подписка на ОККО «Кино + Спорт» на один год.

Когда подведут итоги

Выполнить условия акции нужно до стартового свистка Хесуса Хиля Мансано. После этого наслаждайтесь матчем. Кстати, прямая трансляция будет доступна на сайте и в приложении Winline.

Победители акции станут известны 31 октября. О том, кто стал счастливчиками и выиграл призы, можно будет узнать в соцсетях Winline.

Регистрируйся в Winline, смотри «эль класико» и выигрывай крутые призы! Всем удачи!

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