«Лестер» — «Лидс». Джейми Варди пробивает дорогу в АПЛ

«Лисы» лидируют в Чемпионшипе, желая вернуться в АПЛ. У них есть всё для этого.

3 ноября состоится матч 15-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Лидс». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 2.02. Шансы гостей оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лестер» — «Лидс» 3 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Лестер» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Лидс» (03.11.2023)

Борьба в Чемпионшипе за путёвки в АПЛ в самом разгаре. Незаметно пришло время 15-го тура. 3 ноября «Лестер» на стадионе «Кинг Пауэр» будет принимать «Лидс». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Оба клуба находится в верхней части таблицы, поэтому игра между ними вызывает повышенный интерес.

«Лисы» лидируют в Чемпионшипе, имея в активе 39 очков. У ближайшего преследователя на пять очков меньше. В текущем сезоне хозяева выиграли 13 из 14 встреч, потерпев поражение лишь в одном матче. Они забили 29 мячей – лучший показатель в чемпионате, а пропустили всего лишь восемь – тоже меньше всех.

Текущая победная серия «Лестера» достигла отметки в девять игр. В семи из них «лисы» забивали минимум два мяча. Команда отлично действует в обороне, не пропуская на этом отрезке больше одного гола. В целом в текущем розыгрыше никто не забивал «синим» больше мяча – это отличный показатель.

Во многом достичь подобных результатов удаётся благодаря голкиперу Мадсу Хермансену. 23-летний датчанин провёл 13 матчей в Чемпионшипе и пять из них отыграл «на ноль». Он уже получает вызов в основную сборную, но пока остаётся на скамейке запасных. Даже несмотря на то что «Лестеру» пришлось попрощаться с АПЛ, Келечи Ихеаначо и Джейми Варди остались верны клубу.

Нигерийский нападающий в этом сезоне забил пять голов и сделал один ассист, а англичанин записал на свой счёт четыре мяча и результативную передачу. Также «лисы» сохранили Кирмана Дьюсбери-Холла. Он во многом помогает команде и является самым результативным игроком в составе «синих». Англичанин забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

На своём поле «Лестер» выиграл четыре последние встречи, и все — всухую. Обыграны «Бристоль Сити» (1:0), «Престон» (3:0), «Сток Сити» (2:0) и «Сандерленд» (1:0). Теперь в гости пожалует «Лидс», занимающий третью строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Он набрал 25 очков, но до прямой путёвки в АПЛ не хватает как минимум девяти очков. Дистанцию можно сократить, если выиграть у «лис».

«Павлины» победили в 7 из 14 матчей, четыре раза сыграв вничью. Они неплохо забивают – 25 голов, но пропустили 15. Если на своём поле «Лидс» в текущем сезоне ещё не проигрывал, то на выезде записал в актив всего 10 очков за семь игр. Борьба с третьего по девятое место очень плотная, и максимальная разница между командами составляет три очка. Осечка приведёт к большим изменениям.

В последних пяти встречах белые проиграли только «Сток Сити» со счётом 0:1. Побеждали они КПР (1:0), «Бристоль Сити» (2:1), «Норвич» (3:2) и «Хаддерсфилд» (4:1). Не на шутку разошёлся Крисенсио Саммервилл. 22-летний нидерландец за последние три игры оформил два дубля. Во встрече с «Хаддерсфилдом», кроме двух голов, он записал на свой счёт два ассиста. Кажется, полузащитник подходит к своей лучшей форме.

«Лестер» не проигрывает «Лидсу» последние четыре матча. За это время «лисы» побеждали два раза всухую, а также обменивались голами во время ничейных результатов. Если они хотят укрепить своё превосходство, то должны обыгрывать «павлинов», у которых есть проблемы с выездными матчами. Даже помощь молодого нидерландца не поможет переиграть талантливого Хермансена. Ставим на победу хозяев за 2.02.

Прогноз и ставки на матч «Лестер» — «Лидс» 3 ноября 2023 года

«Лисы» пребывают в невероятной форме, они выиграли 13 из 14 матчей текущего сезона в Чемпионшипе, обладают качественной обороной, а на воротах молодой голкипер, который очень талантлив. В свою очередь, «Лидс» может похвастаться Саммервиллом. 22-летний полузащитник оформил два дубля в трёх последних матчах, но вскрыть защиту «синих» во главе с таким вратарём вряд ли получится. Во многом причина кроется в неудачных выступлениях на выезде. Предлагаем ставку на победу «Лестера».

Ставка: победа «Лестера» за 2.02.