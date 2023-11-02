«Болонья» — «Лацио». Для Чиро Иммобиле возраст не помеха

Когда нужно, он выходит на замену и выручает.

3 ноября состоится матч 11-го тура Серии А «Болонья» — «Лацио». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.60. Успех «борзых» оценивается в 2.70. На ничью дают коэффициент 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура Серии А «Болонья» — «Лацио» 3 ноября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Болонья» — «Лацио» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют «борзые», сыграет коэффициент 1.31. Гол римлян доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура Серии А «Болонья» — «Лацио» (03.11.2023)

Игра 11-го тура Серии А «Болонья» — «Лацио» пройдёт 3 ноября на стадионе «Ренато Далль'Ара». Стартовый свисток раздастся в 23:45 мск. «Борзые» набрали отличную форму и не проигрывают в последних 10 матчах с учётом всех соревнований. Сумеют ли они продлить серию?

«Болонья» в текущем сезоне выступает уверенно, несмотря на довольно скромный состав, в котором нашлось место бывшему игроку московского «Динамо» Николе Моро. Хорват провёл за красно-синих во всех соревнованиях девять встреч и забил один мяч. Он отметился голом в минувшей игре 1/16 финала Кубка Италии с «Вероной» (2:0).

Главную роль в хороших результатах «Болоньи» в текущем сезоне играет Тьяго Мотта. Бывший полузащитник «Скуадра адзурра» возглавил красно-синих в 2022 году, и команда под его руководством прогрессирует. Специалист умеет выстраивать тактическую схему, исходя из имеющихся кадровых ресурсов, и старается полностью раскрыть потенциал футболистов.

«Болонья» расположилась на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. В пяти последних матчах Серии А «борзые» победили «Эмполи» (3:0) и «Фрозиноне» (2:1), а встречи с «Монцей» (0:0), «Интером» (2:2) и «Сассуоло» (1:1) завершили вничью.

Мотта нашёл оптимальный баланс в защите. Красно-синие пропустили всего восемь мячей в Серии А. Но есть проблемы в нападении, поскольку они забили только 11 голов. Тренерский штаб продолжает искать пути повышения эффективности игры в атаке, но уровень форвардов не позволяет реализовывать много голевых моментов.

Лучший бомбардир «Болоньи» в Серии А — Риккардо Орсолини. На его счету четыре забитых мяча. Большего ждет Тьяго Мотта от Алексиса Салемакерса, который перешёл из «Милана». Пока 24-летний форвард не сумел забить в текущем сезоне.

Не лучше обстоят дела в атаке у «Лацио». Подопечные Маурицио Сарри забили 13 мячей за 10 встреч Серии А. Лучшие бомбардиры команды — Луис Альберто и Чиро Иммобиле — забили по три гола, а испанец ещё сделал результативную передачу.

Главный тренер римлян находится в процессе определения оптимального сочетания в линии нападения. С большим трудом «орлы» создают голевые моменты и реализуют их. Тем не менее стоит отметить улучшение этих компонентов игры в последних встречах.

«Лацио» набрал 16 очков в 10 встречах Серии А и находится на седьмом месте в турнирной таблице. «Орлы» в выездных матчах чемпионата Италии победили «Наполи» (2:1) и «Сассуоло» (2:0), а уступили «Лечче» (1:2), «Ювентусу» (1:3) и «Милану» (0:2). Отметим, что в четырёх из этих встреч подопечные Сарри забивали минимум один мяч.

Несмотря на то что у «Болоньи» и «Лацио» акцент в тактической схеме смещён в сторону обороны, они забивают практически в каждой игре. Добиться кардинального перевеса не получается, поскольку не хватает концентрации в завершающей фазе атаки. Например, красно-синие забивали минимум один гол в четырёх из пяти последних матчей. Поэтому рассмотрим ставку на то, что каждая из команд забьёт, за 1.75.

В неплохой форме находится возрастной нападающий «Лацио». Иммобиле забил победный мяч с пенальти в матче с «Фиорентиной» на последних минутах. 33-летний футболист всё ещё выручает римлян в тяжёлых ситуация и не исключено, что сыграет ключевую роль в этой встрече.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Болонья» — «Лацио» 3 ноября 2023 года

Маурицио Сарри — опытный специалист. Он постепенно исправляет ошибки в позиционном нападении «Лацио». В каждой из последних пяти игр «орлов» с учётом всех соревнований они забивали минимум один мяч. В свою очередь, «Болонья» на домашней арене использует более атакующую модель и записала в актив пять голов за два последних матча на «Ренато Далль'Ара». Весьма вероятно, что каждая из команд забьёт. Вот и поставим на это за 1.75.

Ставка: обе забьют за 1.75.