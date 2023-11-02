«Вашингтон» — «Айлендерс». Овечкин поддержит приостановившего карьеру Бекстрёма

Как Александр будет без своего друга? Вся команда в шоке, но нужно быстро взять себя в руки.

3 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами гостей. Поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.18. Шансы «столичных» оценили в 2.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 3 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Айлендерс» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.04. Ставки на победу «столичных» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.05. Если выиграют в матче «островитяне», сыграет коэффициент 1.78.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (03.11.2023)

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 3 ноября 2023 года «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск. «Столичные» заметно преобразились после слабого старта чемпионата и одержали три победы подряд.

«Кэпиталз» обыграли «Нью-Джерси» (6:4), «Миннесоту» (3:2 Б) и «Сан-Хосе» (3:1). «Вашингтон» долго не мог пробить брешь в обороне «акул». Помог одержать победу Овечкин. Россиянин был предельно мотивирован и вёл партнёров за собой. В итоге Александр записал в актив два ассиста и продлил результативную серию до шести встреч.

В текущем сезоне Овечкин забросил две шайбы, постепенно сокращая дистанцию до рекорда Уэйна Гретцки. Журналист Мэттью Затор надеется, что Овечкин продолжит играть в НХЛ до тех пор, пока не побьёт рекорд по количеству голов. Он уверен, что огромное значение имеет стабильность россиянина — капитан «столичных» никогда не забрасывал меньше 24 шайб за сезон.

Стоит отметить, что прогресс «Вашингтона» связан с адаптацией главного тренера Спенсера Карбери к текущему составу «столичных». Средний возраст команды довольно высокий, лидеры клуба уже перешли порог 30-летия. Они вкатываются в сезон постепенно, распределяя силы правильно. Теперь «Кэпиталз» стараются дорожить шайбой, аккуратно действовать в защите и не форсировать темп.

«Айлендерс» выступает в текущем сезоне нестабильно. В последних пяти встречах он одержал две победы. «Островитяне» обыграли «Оттаву» (3:2) и «Коламбус» (2:0), а уступили «Баффало» (1:3), «Колорадо» (4:7) и «Детройту» (3:4 ОТ).

Победа в игре с «Блю Джекетс» стала важным событием в карьере голкипера Семёна Варламова. 35-летний вратарь «Айлендерс» отразил 34 броска и записал в актив 39-й «сухой» матч в НХЛ. По данному показателю он обошёл своего соотечественника Сергея Бобровского, защищающего ворота «Флориды», у которого в активе 38 встреч без пропущенных шайб.

В послематчевом интервью Варламов похвалил партнёров по команде за помощь. Они заблокировали много бросков и выручали, когда шайба была возле линии ворот. Все хоккеисты «Айлендерс» старались, чтобы Семён сыграл «на ноль».

Весьма вероятно, что встреча «Вашингтона» и «Айлендерс» окажется нерезультативной. Главный тренер «столичных» сделал в последних матчах акцент на прочную оборону, что позволило выиграть три матча подряд. Вряд ли наставник пойдёт на изменение тактической схемы, которая приносит результат.

Александр Овечкин набирает форму и действует уверенно. «Столичные» стали лучше играть в обороне, пропустив всего три шайбы за последние две встречи. В свою очередь «Айлендерс» не хватает стабильности, что не позволит победить опытных «кэпс». Вот и поставим, что «Вашингтон» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.39.

Однако совсем недавно Бекстрём удивил всю команду. Он объявил о приостановке карьеры из-за травмы на неопределённый срок. Отметим, что швед в этом сезоне провёл восемь матчей, отметившись одной результативной передачей. Овечкин уже высказался, что был в шоке, когда это услышал, ведь он его друг. Он также добавил, что вместе с командой будет поддерживать Никласа.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 3 ноября 2023 года

«Столичные» уверенно справляются с «Айлендерс» в очных встречах на домашней арене. Они проиграли только один из последних пяти матчей в основное время. Кроме того, только в одной из девяти игр «кэпс» и «островитян» заброшено больше шести шайб. Вот и поставим, что «Вашингтон» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.39.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.28.