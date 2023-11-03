Экспресс на 3 ноября с коэффициентом 9.09: лёгкая прогулка Мбаппе и трудности Гризманна

«ПСЖ» ожидает матч с командой из середины таблицы, а вот «матрасникам» предстоит непростой выезд к «Лас-Пальмасу».

Европейский футбол не перестаёт радовать нас интересными событиями. На 3 ноября запланировано несколько интригующих встреч. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.09 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Болонья» — «Лацио»

В предстоящей встрече «Болоньи» и «Лацио» оба клуба будут стремиться к победе, чтобы улучшить своё положение в турнирной таблице Серии А. «Борзые» показывают хороший футбол в последних матчах, их форма на подъёме, что подтверждает статистика последних игр. Однако «орлята» также не обделены вниманием. Римлянам удалось одержать победу в четырёх из пяти последних матчей во всех турнирах.

Таким образом, обе команды в хорошей форме, что предвещает интересную и напряжённую игру. По итогам последних встреч преимущество всё же на стороне «Лацио», однако «Болонья» умеет удивить. Римляне обладают более крепким составом и высоким уровнем мастерства игроков. Учитывая текущую форму команд и их предыдущие встречи, можно ожидать, что выиграют «орлята» за 2.70.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье»

«ПСЖ» и «Монпелье» показывают отличную форму, но всё же кое-какие выводы можно сделать, проанализировав предматчевую статистику. Парижане в последних матчах продемонстрировали впечатляющую результативность. За минувшие пять игр команда одержала четыре победы, уступив только «Ньюкаслу» со счётом 1:4 в Лиге чемпионов. Особенно впечатляет победа в игре с «Миланом» — 3:0. Это говорит о высокой мотивации игроков.

«Монпелье» также не остаётся в стороне, одержав две победы в последних пяти встречах при двух ничьих. Однако стоит отметить, что команда играла с менее сильными соперниками, чем «ПСЖ». Нельзя не учесть также историю личных встреч этих команд, ведь парижане выиграли четыре из пяти последних. Последний раз «паладины» уступили парижанам со счётом 1:3 в феврале 2023 года.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о вероятной победе хозяев в предстоящем матче. Самый вероятный счёт, исходя из статистики последних игр — 3:1 в их пользу. Предлагаем ставку на победу «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.70.

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Атлетико»

Судя по предоставленной статистике, предстоящий матч между этими командами обещает быть интересным и напряжённым. Стоит вспомнить последние пять очных встреч этих клубов. «Атлетико» выиграл большинство из них с крупным счётом. Но «Лас-Пальмас» также имел успех в одном из матчей, сумев обыграть мадридцев. Правда, и сейчас «матрасники» показывают отличную игру, по крайней мере, это видно из результатов последних матчей. Мадридцы выигрывали четыре из пяти встреч, что говорит о хорошей форме.

В целом, исходя из всего вышеуказанного, можно предположить, что «Атлетико» окажется сильнее в предстоящем матче. Мадридцы демонстрируют более сильную игру и имеют лучшие показатели в последних матчах. Всё-таки «Лас-Пальмас» на своём поле и с такой формой наверняка забьёт гол. Футбол — игра непредсказуемая, хозяева вполне могут удивить, особенно учитывая их последние победы. Предлагаем ставку на обе забьют за 1.98.

Экспресс на матчи 3 ноября

Ставка 1: победа «Лацио» в матче с «Болоньей» за 2.70.

Ставка 2: победа «ПСЖ» во встрече с «Монпелье» с форой (-1.5) за 1.70.

Ставка 3: обе забьют в игре «Лас-Пальмас» — «Атлетико» за 1.98.

Общий коэффициент: 2.70 Х 1.70 Х 1.98 = 9.09.