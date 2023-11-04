«Боруссия» Д — «Бавария»: вылет из Кубка разозлил Тухеля

4 ноября состоится матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария». Начало – в 20:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.97. В случае если победит «Боруссия», сыграет коэффициент 3.45. На ничью можно сделать ставку за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 4 ноября 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что матч «Боруссия» Д — «Бавария» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.38 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» (05.11.2023)

Бундеслига в этом году крайне конкурентна! После девяти туров пять лидеров расположились в пяти очках, при этом четыре команды ещё не потерпели ни одного поражения. В числе этих команд и «Боруссия» с «Баварией». У мюнхенцев на два очка больше — они выиграли семь матчей, в то время как их оппоненты только шесть. Но всё равно баварцы подходят к этому матчу злыми и раздосадованными.

Причина этому — сенсационный и оглушительный вылет из Кубка Германии от скромного «Саарбрюккена». И это несмотря на то, что Томас Тухель выпустил на поле практически всех лидеров, разве что Гарри Кейн получил передышку. «Бавария» быстро забила, но в конце первого тайма нарвалась на разящую контратаку хозяев. Второй тайм тоже проходил под диктовку мюнхенцев, но свои шансы они не реализовали. А вот «Саарбрюккен» забил на восьмой добавленной минуте, решив тем самым исход игры. Очень чувствительное поражение для баварцев. Но и возможность взять реванш отличная.

Что до «Боруссии», то здесь всё спокойно. В последнем туре Бундеслиги, правда, случился триллер в игре с «Айнтрахтом» (3:3), но вообще дортмундцы не проигрывают уже 1,5 месяца. Последнее поражение датировано 19 сентября — тогда немецкий клуб оставил без очков в Лиге чемпионов «ПСЖ».

И всё бы ничего, да статистика личных встреч просто ужасающая для «шмелей». В последних десяти играх девять побед мюнхенцев и одна ничья. Практически каждый год мы слышим, что дортмундцы готовы бороться за чемпионство, но они раз за разом умудряются упустить даже лучшие расклады в свою пользу.

Статистика — вещь упрямая, а ещё «Бавария» будет очень зла. Победа над прямым конкурентом — лучший вариант реабилитироваться перед болельщиками. И, скорее всего, у «Баварии» получится. Как ни крути, а психологически «Боруссии» будет крайне сложно перебороть себя. Рекомендуем пари на победу гостей. Поставить на такой исход можно за 1.97 по линии Winline.

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Ставка: победа «Баварии» за 1.97.

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