«Боруссия» Д — «Ньюкасл». Эдди Хау возьмёт реванш

7 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл Юнайтед». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определить фаворита: поставить на победу «шмелей» или «сорок» можно с коэффициентом 2.70. На ничью дают коэффициент 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Ньюкасл Юнайтед» 7 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Боруссия» Д — «Ньюкасл» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл Юнайтед» (07.11.2023)

Игра 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл» пройдёт 7 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск. 25 октября дортмундцы неожиданно обыграли «сорок» на выезде со счётом 1:0. Возможен ли реванш?

Тренерский штаб чёрно-жёлтых вынужден решать проблемы, которые возникли после перехода Джуда Беллингема в мадридский «Реал». Команду покинул системообразующий футболист, на индивидуальных качествах которого во многом и строил тактическую схему Эдин Терзич.

Главный тренер выбрал наиболее предсказуемое решение, заставив «Боруссию» играть в контратакующем стиле. Большое внимание «шмели» уделяют обороне, что и предопределило победу в игре с «Ньюкаслом» (1:0). Тем не менее оборонительный стиль не слишком хорошо ложится на менталитет команды, которой привычнее играть в атаку.

Уязвимость этой расстановки наглядно продемонстрировала в последнем туре Бундеслиги «Бавария». Хет-трик Гарри Кейна и гол Деотшанкюля Юпамекано привели к разгромному поражению «Боруссии» — 0:4. Все попытки Марко Ройса и Марселя Забитцера наладить контригру провалились. У «шмелей» нет запасного плана, как по ходу встречи перейти на более атакующую схему.

Эдди Хау научил команду эффективно действовать в позиционной атаке, но при необходимости «парковать автобус» в собственной штрафной. Подобная тактическая гибкость помогла «Ньюкаслу» одержать в текущем сезоне несколько побед над топовыми клубами.

Напомним, «сороки» уже обыграли «Манчестер Сити» (1:0) и «МЮ» (3:0) в Кубке лиги, «ПСЖ» (4:1) в Лиге чемпионов и «Арсенал» (1:0) в АПЛ. Отметим, как образцово провела эти встречи оборона «Ньюкасла» — а ведь ей пришлось нейтрализовывать угрозу от лучших мастеров: Килиана Мбаппе, Габриэла Мартинелли и Кая Хаверца.

«Ньюкасл» в последних пяти матчах во всех соревнованиях победил «Кристал Пэлас» (4:0), «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Арсенал» (1:0), встречу с «Вест Хэмом» (2:2) завершил вничью, а уступил «Боруссии» (0:1). Отметим, что за этот отрезок времени «сороки» пропустили всего три мяча.

Пока не оказал негативного влияния на командный настрой «Ньюкасла» грандиозный скандал со ставками, в котором фигурирует полузащитник Сандро Тонали. Итальянский футболист получил длительную дисквалификацию, поэтому Эдди Хау предстоит быстро найти ему замену из числа резервистов или выйти на трансферный рынок.

Инсайдеры уже указывают на интерес чёрно-белых к аренде хавбека Рубена Невеша из «Аль-Хиляля». У 26-летнего португальца есть опыт выступлений в АПЛ, поэтому длительная адаптация к новым условиям ему не понадобится. Этот переход может быть осуществлён без проблем, поскольку владельцем английской команды является саудовский государственный инвестиционный фонд.

«Боруссия» получила довольно тяжёлый психологический удар, проиграв дома «Баварии» в минувшем туре Бундеслиги. Проявились все системные проблемы, которые на уровне более слабых соперников нивелируются индивидуальным мастерством звёзд «шмелей». Как грамотно «сороки» умеют плотно опекать лидеров соперника — наглядно продемонстрировал минувший матч с «Арсеналом». Вот и рассмотрим ставку на то, что «Ньюкасл» победит с форой (0) за 2.00.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Ньюкасл Юнайтед» 7 ноября 2023 года

Эдди Хау подготовил сбалансированную команду, у которой практически нет слабых мест. После каждого поражения главный тренер «сорок» разбирает ошибки и в кратчайший срок исправляет их. Учтём крепкую оборону чёрно-белых, а также негативный психологический фон у футболистов «Боруссии» после поражения от «Баварии» и поставим на победу «Ньюкасла» с форой (0) за 2.00.

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 2.00.