«Сочи» — «Динамо». С Тюкавина спало давление

Нападающий сказал, что после забитого гола он выдохнул и стало легче играть.

6 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Динамо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.34. Успех сочинцев оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» 6 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» (06.11.2023)

До зимнего перерыва осталось чуть больше месяца. Миновал групповой этап Кубка России, всё внимание на первенство. 6 ноября состоятся три встречи 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой поздней из них на стадионе «Фишт» местный «Сочи» примет московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Барсы» по-прежнему замыкают турнирную таблицу РПЛ. В 13 турах они победили только «Балтику» (2:0) в самом начале сезона, ослабленный потерей важного защитника «Ростов» (4:0) и пребывающий в чёрной полосе «Урал» (4:1). Во всех остальных встречах клуб потерпел поражения.

Впрочем, некоторые положительные изменения в футболе сочинцев всё же есть. Связаны они с возвращением на должность главного тренера Александра Точилина. Его назначение сопутствовало эмоциональному подъёму команды. В последних пяти турах она потерпела четыре поражения, но доставила соперникам немало проблем.

Во встрече последнего тура РПЛ подопечные Точилина обидно уступили на выезде «Пари НН» (0:1). Они выиграли практически по всем статистическим параметрам и имели несколько отличных возможностей сравнять счёт и даже одержать победу. Сначала пенальти не реализовал Ванья Дркушич, а затем Кристиан Нобоа.

Кроме того, клуб победил в матче заключительного тура группового этапа Кубка России «Факел» (2:0). Таким образом, он добыл путёвку в Путь регионов и в начале декабря встретится со «СКА-Хабаровск». Удастся ли сочинцам избежать поражения в грядущей игре?

«Динамо» в 13 матчах в чемпионате России потерпело только два поражения — во встречах с лидирующим «Краснодаром» (1:3) и «Спартаком» (0:1). Плохо только, что ничьих многовато — шесть. Примечательно, что практически все они приходятся на осеннюю часть сезона.

Дело в том, что москвичи продали несколько ведущих футболистов — Сабу Сазонова и Арсена Захаряна. На замену были приобретены качественные новобранцы, но у них возникли проблемы с адаптацией. Также появились травмы. В итоге это привело к ухудшению тонуса всей команды.

У бело-голубых появились серьёзные проблемы с реализацией. Голевая засуха одного из лидеров атаки «Динамо» Константина Тюкавина насчитывала целых 11 матчей. Тем не менее Марцел Личка продолжал усердно работать, и в конечном счёте его старания начали приносить плоды.

В последних двух матчах во всех турнирах бело-голубые победили «Урал» (2:1) и «Пари НН» (2:1). Таким образом, они сократили отставание от идущих на третьем месте в турнирной таблице РПЛ «Крыльев Советов» до одного очка, а также добыли путёвку в верхнюю часть сетки Кубка России.

В обоих матчах забивал ранее упомянутый Тюкавин. Кроме того, результативными действиями отметились новобранцы «Динамо» — Хорхе Карраскаль и Бителло. Бразилец забил гол в игре с «Уралом», а колумбиец записал на свой счёт результативную передачу во встрече с «Пари НН».

Несмотря на то что грядущий матч состоится в Сочи, «Динамо» выглядит фаворитом. Поставить на то, что оно обыграет подопечных Точилина, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. У бело-голубых на порядок больше ресурсов и лучше результаты на дистанции, чем у сочинцев.

В последние время много разговоров вокруг товарищеского матча между «Динамо» и 2DROTS, который состоится 18 ноября. Голкипер бело-голубых Антон Шунин выразил надежду, что на матч придёт меньше болельщиков, чем на официальную игру. Тюкавин не столь категорично отреагировал на данную новость.

По мнению нападающего, матч с 2DROTS должен получиться интересным. Форвард подчеркнул, что может пропустить игру ввиду вызова в национальную команду. Однако также заявил, что с медиакомандой играть тяжелее, чем с «Уралом» и «Пари НН». Вполне вероятно, он сказал это в шутку, но так или иначе это добавляет интриги.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» 6 ноября 2023 года

Смена главного тренера благоприятно отразилась на «Сочи». Однако у Точилина впереди ещё очень много работы. Его подопечные наловчились обыгрывать аутсайдеров, но во встречах с сильными соперниками получается пока только избегать разгромов. У «Динамо» лучше комплектация состава и тонус. Его лидеры постепенно начали возвращать былые кондиции, а новички почти полностью освоились и стали радовать результативностью.

Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 2.34.