«Динамо» Мн — «Авангард». Квартальнов и Кравец затянут с результатом

6 ноября состоится матч КХЛ «Динамо» Минск – «Авангард». Начало игры — в 17:10 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу минчан можно с коэффициентом 2.40. Шансы омичей оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Минск — «Авангард» 6 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» Минск – «Авангард» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.62. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 3.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Авангард» (06.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем наблюдать за матчами регулярного сезона КХЛ. 6 ноября минское «Динамо» на «Минск-Арене» будет принимать «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:10 мск. Эти команды уже играли между собой совсем недавно – 29 сентября, но в Омске. Победили «зубры» со счётом 4:3.

Причём это была волевая победа, ведь по ходу матча белорусский клуб дважды отыгрывался. Решающий победный гол был забит в середине третьего периода. Большинство реализовал Коди Кёрран. Интересно, что и реально опасных попыток вернуться в игру и установить ничью в основное время от омичей было немного.

Минское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Правда, команда опережает девятую строчку всего на одно очко, и всё может поменяться в мгновенье. Во многом такие хорошие результаты связаны с тем, что клуб возглавил в апреле Дмитрий Квартальнов. Он одновременно заключил контракт с «зубрами» и со сборной Беларуси.

Последнее время минское «Динамо» всё реже радует своих болельщиков. За 10 встреч оно проиграло пять. Уступили подопечные Квартальнова СКА (2:3), «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (3:4 Б), «Северстали» (1:2) и «Металлургу» (1:5). Примечательно, что в матче с «лисами» шайба отрикошетила в голову главному тренеру, но всё обошлось, и он продолжил руководить командой.

Победили за это время минчане «Куньлунь» (4:0), «Салават Юлаев» (3:2 ОТ), «Барыс» (2:1 ОТ), «Авангард» (4:3) и «Локомотив» (2:1 ОТ). Стоит сразу отметить, что чаще выигрывали «зубры» в овертаймах. Это отнимало у них немало сил, а также указывает на то, с каким трудом доставались «Динамо» очки.

«Авангард» располагается на шестой строчке таблицы Восточной конференции. Он опережает девятое место на шесть очков и отстаёт от лидера всего на три очка. На Востоке очень плотная борьба, и пока неясно, кто завладеет первым местом. Всё очень непредсказуемо. Да и результаты омичей не выглядят стабильными.

За 10 последних игр они одержали шесть побед. «Ястребы» обыграли «Локомотив» (4:1), «Металлург» (4:3 ОТ), «Салават Юлаев» (1:0), «Торпедо» (3:2), СКА (5:2) и «Сочи» (3:2 ОТ). Также стоит отметить, что «Авангард» растянул победную серию до трёх встреч, а значит, пошёл на улучшение. Проиграл он за эти 10 матчей «Витязю» (2:5), «Ладе» (3:5), «Ак Барсу» (1:2 ОТ) и как раз минчанам.

Победа в игре с сочинцами получилась волевой. «Ястребы» смогли взять себя в руки и отыгрались со счёта 0:2, завершив дело в овертайме. Главным героем стал Райан Спунер, оформивший дубль. Один из голов он забил как раз в дополнительное время. Канадец входит в топ-6 лучших бомбардиров этого сезона. На его счету девять шайб и 18 результативных передач.

Однако результативнее него выступает за омский клуб Ткачёв. Владимир находится на втором месте среди лучших бомбардиров, набрав 32 очка по системе «гол+пас». В его активе девять голов и 23 результативные передачи. Игры на выезде даются «Авангарду» с большим трудом. Несмотря на три победы в четырёх последних гостевых встречах, стоит отметить, что две из них были одержаны за пределами основного времени.

Минское «Динамо» возвращается на родной стадион, на котором выиграло четыре из шести последних встреч. Для «Авангарда» же этот матч станет уже третьим на выезде. Учитывая, как тяжело выступают омичи за пределами родного города и насколько важно Квартальнову одержать победу после разгромного поражения «Магнитке», а также учитывая неуступчивый характер «ястребов», мы рекомендуем поставить на ничью в основное время за 4.00.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Минск — «Авангард» 6 ноября 2023 года

Кравец не может решить проблемы с плохой гостевой формой команды. Яркий пример и подтверждение этому последний матч с «Сочи», чуть не закончившийся поражением. Хорошо, что Спунер нашёл в себе силы и добыл победу команде. Минчане возвращаются домой, и Квартальнов обязательно сделает выводы из последней игры. Также возьмём во внимание минувший очный матч, закончившийся победой «зубров» со счётом 4:3 – игра была очень близкой. Исходя из всего этого, рекомендуем поставить на ничью за 4.00.

Ставка: ничья за 4.00.