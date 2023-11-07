«Копенгаген» — «МЮ». В команде тен Хага разлад?

8 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» — «МЮ». Начало – в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.86. Успех «львов» оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» — «МЮ» 8 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Копенгаген» — «МЮ» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» — «МЮ» (08.11.2023)

Игра 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» — «МЮ» пройдёт 8 ноября на стадионе «Паркен». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Шквал критики обрушился на главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага. Ему постоянно приходится доказывать, что ситуация под контролем.

В минувшем матче с «Фулхэмом» в АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0. Игра откровенно не шла у «красных дьяволов». Им не удавалось наладить позиционное нападение, и следовали частые ошибки в передачах. Лишь индивидуальное мастерство капитана Бруну Фернандеша, который забил гол, стало ключевым фактором в победе «МЮ» со счётом 1:0.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после матча выделил двух футболистов, сыгравших ключевую роль в победе: Бруну Фернандеша и Гарри Магуайра. Атакующего хавбека он назвал лидером клуба, который своим примером заводит команду, а действия англичанина охарактеризовал как грандиозные.

Удивительно, но перед стартом текущего сезона тен Хаг не хотел видеть Гарри в команде. А ведь именно его гол на 72-й минуте принёс «МЮ» победу в 3-м туре Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0).

В целом у «красных дьяволов» в составе довольно напряжённая обстановка. Маркус Рашфорд проигнорировал праздничный ужин команды после победы в матче 11-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Так нападающий выразил несогласие с критикой от главного тренера за посещение развлекательного заведения после поражения в манчестерском дерби с «горожанами» (0:3).

«Красным дьяволам» не хватает стабильности — удалось выиграть три из последних пяти матчей. Они победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Фулхэм» (1:0) в АПЛ, а также «Копенгаген» (1:0) в Лиге чемпионов. Уступили подопечные тен Хага «Манчестер Сити» (0:3) в чемпионате Англии и «Ньюкаслу» (0:3) в Кубке лиги.

В недавней очной встрече с «МЮ» «львы» сами виноваты в поражении. За несколько минут до конца встречи при счёте 0:1 датский клуб получил право на пенальти, но бывший игрок московского «Спартака» Джордан Ларссон его не реализовал.

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп сумел подобрать оптимальную тактическую схему под имеющихся в его распоряжении футболистов. Команда доминирует в чемпионате страны и занимает первое место в турнирной таблице.

Лучший бомбардир клуба в текущем сезоне — это Руни Барджи. Шведский футболист забил во всех соревнованиях девять мячей. Отметим, что в основном составе «львов» важную роль играет 31-летний Виктор Классон, который хорошо знаком болельщикам «Краснодара».

Подопечные Якоба Неэструпа на домашней арене действуют уверенно, а на встречи Лиги чемпионов у них дополнительный настрой. В матче с «Баварией» (1:2) «львы» создали фавориту много проблем, заставив Гарри Кейна и его партнёров отыгрываться по ходу игры. Да и в недавнем очном матче «красные дьяволы» не без везения набрали три очка. Вот и рассмотрим ставку на то, что «Копенгаген» не проиграет за 1.99.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «МЮ» 8 ноября 2023 года

Эрик тен Хаг старается удержать ситуацию в «МЮ» под контролем, но постоянно вступает в конфликты с лидерами команды. Травма ведущего полузащитника «красных дьяволов» Каземиро стала серьёзным ударом — бразилец выполнял большой объём работы в центре поля и успевал подключаться в атаку. В свою очередь, «львы» отлично сыграли на «Олд Траффорд» и упустили хороший шанс завершить матч вничью. Вот и поставим, что «Копенгаген» не проиграет за 1.99.

Ставка: «Копенгаген» не проиграет за 1.99.