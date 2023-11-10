«МЮ» — «Лутон Таун». Рашфорд загладит вину

11 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ «МЮ» — «Лутон Таун». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.35. Шансы «шляпников» оценили в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «МЮ» — «Лутон Таун» 11 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «МЮ» — «Лутон Таун» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют «красные дьяволы», сыграет коэффициент 1.05. Гол «шляпников» доступен с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура АПЛ «МЮ» — «Лутон Таун» (11.11.2023)

11 декабря начинается 12-й тур АПЛ. В одном из матчей «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Лутон Таун» на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Для подопечных Эрика тен Хага это отличный шанс прервать серию неудач и заставить замолчать критиков, обрушившихся на тренера.

«Красные дьяволы» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Они выиграли всего 6 из 11 матчей текущего сезона, потерпев поражения в остальных. От пятого места их отделяет четыре очка.

Главного тренера «Манчестер Юнайтед» стали сильно критиковать, он наверняка испытывает давление. Это отражается на футболистах и их выступлениях. В команду перестают верить и требуют срочных изменений. У «красных дьяволов» девять поражений в 17 стартовых матчах. Такого плохого результата не было у «МЮ» с сезона-1973/1974.

В последних пяти матчах в АПЛ подопечные тен Хага одержали три победы. Они обыграли «Брентфорд» (2:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Фулхэм» (1:0). Уступили «красные дьяволы» «Кристал Пэлас» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:3). Возможно, сказывается отсутствие из-за травм Каземиро и Мартинеса. Тренер неоднократно говорил, что ему не хватает этих футболистов.

Параллельно «МЮ» проводит матчи в Лиге чемпионов. Сначала он проиграл «Баварии» со счётом 3:4 и «Галатасараю» — 2:3, а затем победил «Копенгаген» — 1:0. Правда, минувшая встреча с датским клубам получилась неожиданной. После дубля Хойлунда «красные дьяволы» вели с преимуществом в два мяча. Затем произошёл момент, который привёл к удалению с поля Рашфорда.

Маркус наступил на ногу игроку «Копенгагена», за что получил прямую красную карточку. Тен Хаг по-прежнему не согласен с решением и утверждает, что это удаление никак не связано с футболом. Соперник очень быстро сравнял счёт в первом тайме. После перерыва «красные дьяволы» вновь вышли вперёд, но на 83-й и 87-й минутах «львы» забили ещё два мяча и выиграли – 4:3.

Эрик тен Хаг похвалил команду, что она хорошо играла до удаления. Он добавил, что было тяжело столько времени оставаться вдесятером. Хойлунд согласен с тренером. Он также высказался о начале игры, отметив, что соперник быстро перехватил инициативу и получил дополнительный импульс со стороны болельщиков.

«Лутон» минувший сезон провёл в Чемпионшипе, и есть большая вероятность, что он вернётся туда после этого розыгрыша. Команда занимает 17-е место в АПЛ, имея в активе всего лишь шесть очков. Ровно столько же у находящегося в зоне вылета «Борнмута». Чтобы подняться как минимум на одну строчку выше «шляпником» необходимо набирать минимум пять очков и при этом ждать осечек от «Эвертона».

Подопечные Роба Эдвардса выиграли всего одну встречу в чемпионате Англии – у «Эвертона» (2:1). Также было три ничейных результата – с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Ноттингем Форест» (2:2) и «Ливерпулем» (1:1). Последний результат стал неожиданным, и футболисты из Лутона могут гордиться собой.

По естественным причинам по ходу встречи с «красными» «Лутон» выглядел гораздо хуже, нанёс меньше ударов по воротам и реже владел мячом. Он открыл счёт на 80-й минуте и чуть было не одержал победу, но Диас на пятой добавленной к основному времени минуте забил спасительный мяч.

Провести ещё один такой матч у «шляпников» вряд ли получится. Слишком много сил было отдано, а играть с «МЮ» предстоит на выезде. К тому же «красные дьяволы» настроены на победу, особенно после результата в Лиге чемпионов. Поражение от «Копенгагена» вывело из себя не только футболистов, но и тен Хага. Предлагаем поставить на победу «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Прогноз и ставки на матч «МЮ» — «Лутон» 11 ноября 2023 года

Подопечные тен Хага будут мотивированы. Особенно Рашфорд, удаление которого так подкосило команду в последней встрече Лиги чемпионов. Также давление испытывает тренер, причём серьёзное. Чтобы освободиться от всего этого «МЮ» необходимо выиграть у «Лутона», дела у которого очень плохи. «Шляпники» потратили много сил на ничью с «Ливерпулем», поэтому на выезде дадут слабину. Поставим на победу «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Ставка: победа «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча.