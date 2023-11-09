Иржи Прохазка — Алекс Перейра. Чех вернётся с безумным боем!

Он обладает сверхспособностью, а у бразильца мощнейший удар. Нас ждёт невероятное зрелище!

12 ноября в США состоится турнир UFC 295. В его главном событии померяются силами Иржи Прохазка и Алекс Перейра. На кону вакантный пояс организации в полутяжёлом весе. Не исключено, что бой пройдёт всю дистанцию. Оба бойца обладают отменной выносливостью и железным характером.

Когда бой Иржи Прохазка — Алекс Перейра

Бой между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой состоится 12 ноября 2023 года на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Во сколько начало боя Прохазка — Перейра

Бой между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой начнётся не раньше 8:00 мск 12 ноября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Прохазка — Перейра, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Иржи Прохазка — Алекс Перейра

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Алексу Перейре. Ставки на победу бразильца принимаются с коэффициентом 1.74. Шансы Иржи Прохазки оценили коэффициентом 2.15. Поставить на ничью можно с коэффициентом 70.0.

Прогноз на бой Иржи Прохазка — Алекс Перейра

На профессиональном уровне Прохазка провёл в смешанных единоборствах 33 поединка, в которых потерпел только три поражения. Также была одна ничья, ещё в начале карьеры. К предстоящему бою чешский 31-летний спортсмен подходит с серией из 13 побед.

В мае 2021 года Иржи эффектно финишировал Доминика Рейеса, занимавшего на тот момент третье место в мировом рейтинге UFC в полутяжёлом весе. В конце второго раунда Прохазка локтем с разворота отправил соперника на канвас. Это был третий случай в организации с подобным нокаутом.

В последнем поединке Иржи выдал шикарное выступление и победил легендарного Гловера Тейшейру. В пятом раунде он поймал опытнейшего бойца на удушающий приём и завоевал титул чемпиона в полутяжёлом весе. Также чех стал обладателем премии «Бой вечера» и «Бой года».

Однако радость от победы быстро сменилась разочарованием. Прохазка получил травму плеча и освободил титул, чтобы не задерживать дивизион. У чеха ушёл целый год на то, чтобы оправиться от травмы. Вопрос в том, негативно отразится простой на его тонусе или наоборот. За счёт усердных тренировок он набрал отменную форму и с новыми силами продолжит улучшать рекорд?

Алекс Перейра провёл в смешанных единоборствах гораздо меньше боёв, чем Прохазка — 10. Да, он обладает поистине громадным опытом выступлений по правилам кикбоксинга. На счету Каменной руки целых 40 поединков, в которых он потерпел всего семь поражений.

Однако одно дело кикбоксинг и совсем другое – ММА. Навыки борьбы у Перейры на порядок хуже, чем у Иржи. Защита у бразильца от переводов в партер неплохая, но с чешским бойцом у него могут возникнуть большие проблемы. Для Алекса бой станет лишь вторым в полутяжёлом весе.

Перебрался в данный дивизион Перейра после поражения в титульном поединке с Исраэлем Адесаньей. После потери звания чемпиона UFC в средней весовой категории бразилец раздельным решением победил в претендентском поединке 40-летнего Яна Блаховича.

В преддверии грядущего боя бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением, что нас ждёт очень жестокий поединок, который будет похож на безумие. Также он отметил, что Прохазка обладает сверхспособностью находить путь к победе в тяжёлых боях.

На что ставить?

Перейра обладает очень сильным ударом. Каменная рука всецело оправдывает своё прозвище. Однако Прохазка в плане мощи мало чем ему уступает. Более того, чешский боец более разнообразен и креативен, чем бразилец. Поставить на победу Иржи можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

У Прохазки гораздо больше опыта выступлений как в полутяжёлой весовой категории, так и в смешанных единоборствах в целом. К поединку он подходит, вероятно, не в лучшем тонусе ввиду простоя. Тем не менее в победу Иржи верится больше. В отличие от Алекса, он не знает поражений уже 13 поединков кряду. Ментально чех наверняка готов лучше к титульному поединку, чем бразилец.

Ставка: победа Иржи Прохазки за коэффициент 2.15.