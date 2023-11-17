Владимир Минеев — Иван Штырков. Ещё один «мисматч» для Волжанина

18 ноября на стадионе «RED ARENA» в Сочи состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок между чемпионом AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым. Встреча пройдёт по правилам кикбоксинга.

Дата и время боя Владимир Минеев — Иван Штырков

Бой между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым состоится 18 ноября 2023 года в Сочи (Россия). Начало — не раньше 23:00 мск.

По какому каналу покажут бой Минеев — Штырков

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Владимир Минеев — Иван Штырков

Эксперты считают фаворитом Владимира Минеева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.10. Шансы Ивана Штыркова оценили коэффициентом 8.00. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 21.0.

Прогноз на бой Владимир Минеев — Иван Штырков

Минеев в последнем поединке уверенно нокаутировал экс-чемпиона Bellator Рафаэля Карвальо и таким образом защитил звание чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Победа стала для него шестой подряд. Всего Владимир провёл 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых потерпел только одно поражение.

Несмотря на простой, длившийся целый год, вернулся на ринг Волжанин в отличной форме. Его антропометрия ощутимо изменилась. Минеев стал тяжелее, но это никак не повлияло на его технику и скорость. Пожалуй, в этом даже есть плюс. И без того высокая ударная мощь бойца возросла.

Примечательно, что в преддверии боя Минеев признался, что получил контузию. Однако это не сыграло ровным счётом никакой роли. Волжанин очень быстро восстановился от повреждения и не оставил Карвальо никаких шансов. Ждём, что в ближайшем будущем Владимир будет прибавлять.

Что ждёт Минеева в предстоящем поединке? Штырков провёл на профессиональном уровне 26 боёв, 22 из которых выиграл. Также была одна ничья. Уступил Иван сначала Ясубею Эномото (сдачей), а затем Магомеду Исмаилову (единогласным решением судей) и Константину Ерохину.

Штырков является многократным призёром чемпионатов России по самбо. Уральскому Халку некогда даже довелось подписать контракт с UFC, но. когда в его допинг-пробах были найдены следы запрещённых веществ, договор с промоушеном был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

К грядущему бою Иван подходит в очень плохом тонусе. В последнем поединке, который проходил в августе текущего года, Штырков уступил техническим нокаутом 41-летнему Ерохину. После столь невнятного выступления Уральского Халка появились сомнения в том, что бой с Минеевым состоится.

Однако запланированную встречу всё же не стали отменять. В преддверии схватки бойцы провели открытую тренировку. Минеев отметил, что его ничего не напрягает. Владимир выразил мнение, что если довести свои заготовки до идеального уровня, то соперник ничего не сможет сделать.

На что ставить?

Минеев подходит к бою в качестве явного фаворита. Он на порядок техничнее, чем Штырков. Немаловажно, что Волжанину не потребовалось много времени для того, чтобы восстановиться после поединка с Карвальо. Он пребывает в отличном тонусе и готов снова порадовать ярким выступлением.

Поставить на досрочную победу Владимира можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Карьера Ивана Штыркова близится к завершению. Ему уже 35 лет, и поражение в поединке с 41-летним Ерохиным — это очень тревожный звонок, который свидетельствует о том, что Уральскому Халку пора задуматься о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

Ставка: досрочная победа Владимира Минеева за 1.72.