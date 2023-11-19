Испания — Грузия: не 7:1, но болельщики будут рады

19 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Испания – Грузия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.09. В случае если победит Грузия, сыграет коэффициент 35.00. На ничью можно сделать ставку за 11.00.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Испания — Грузия 19 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Испания — Грузия будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.75. Поставить на «обе забьют» предлагают за 3.05 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на отборочный матч Евро-2024 Испания — Грузия (19.11.2023)

Сборная Испании с путёвкой на Евро, так что Луис де ла Фуэнте может спокойно экспериментировать. С первым местом в группе всё тоже складывается удачно, и помогла в этом испанцам как раз сборная Грузии, отобравшая очки у Шотландии. У Испании серия из шести побед подряд с разницей мячей 19-2. Весомым вкладом в эту победу стала голевая феерия в Тбилиси. Испанцы не оставили камня на камне от хозяев, победив 7:1.

В последнем матче с Кипром «Красная фурия» особенно не усердствовала, победив на выезде 3:1. Было много перестановок в составе. В матче с Грузией состав наверняка будет куда ближе к основному: всё-таки игра на своём поле, есть желание порадовать болельщиков. Да и глупо было бы вызывать футболистов при решённой задаче и не дать им сыграть хотя бы тайм.

Что до Грузии, то команда давно потеряла шансы на выход из группы. Теперь вся надежда грузин на плей-офф Лиги наций, здесь Хвича Кварацхелия и компания постараются пробиться-таки на Евро-2024. Последний матч должен вселять оптимизм — ничья с крепкой Шотландией. Теперь сборная Грузии постарается взять реванш у испанцев за самое крупное поражение в своей истории. Сделать это будет очень сложно. Во-первых, длинный перелёт, во-вторых, три дня назад команда оставила очень много сил и эмоций на игру с шотландцами. А испанцы как раз не напрягались в матче с Кипром, прибегнув к серьёзной ротации состава. Нет, конечно. вряд ли нас ждёт повторение тбилисского результата, но голы в этой игре обязательно будут. Гала-матч для Испании, ну а команда Грузии исторически заточена под атакующий футбол.

Рекомендуем поставить на ТБ 3 гола. Сборная Испании в большей части матчей как минимум была близка к этому тоталу даже в одиночку. Коэффициент 1.66 по линии Winline.

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Ставка: тотал больше 3 за 1.66.

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